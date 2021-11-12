İyi Parti'nin gerçek yüzü küfürbaz Lütfü Türkkan: FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor!



İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;



Kamuoyunda İP'li küfürbaz Lütfü Türkkan'a karşı yükselen istifa talebi, ahlaki ve siyasi ilkeler açısından haklı bir talep... Ancak Türkiye'de özellikle son birkaç yıldır siyaset, değerler ve ilkelerle değil, "operasyonlar" üzerinden yürütüldüğü ve yapılan açıklamalar da samimi olmadığı için bu talep bir işe yaramayacak.



Çünkü bir istifanın anlamlı olması için istifa edenin, özür dileyenin samimi olması ve biraz olsun "utanma" duygusu taşıması gerekiyor.



Peki Türkkan olayından sonra İP'in takındığı tavırda bunu görebiliyor muyuz?



Ne mümkün... Bırakın Türkkan'ı, kadın genel başkan Meral Akşener bile, şehidin kız kardeşine küfredilmesini kınıyor gibi görünse de içine sindiremiyor ve "haklı" gören bir tavırla şöyle diyebiliyor:



"Her dükkânın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz."



Aslında bu tavır şaşırtıcı değil. İP'i yöneten akıl topyekûn böyle bir yaklaşım içinde. Bu ortak siyasi bir duruş ve bir anlamda İP'in Türk siyasetindeki rolüyle yakından ilişkili. Meral Akşener, Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu veya Aytun Çıray'ın bir araya gelişleri tesadüf değil, bir proje ve hepsi de özel rol üstlenmiş.