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    • 12.11.2021 07:57
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    • 12.11.2021 08:10
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    İyi Parti'nin gerçek yüzü küfürbaz Lütfü Türkkan: FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor!

    İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi Millet İttifakı hariç tüm ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Kamuoyunda İP'li küfürbaz Lütfü Türkkan'a karşı yükselen istifa talebini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, terörün siyasi ayağı HDP ve FETÖ ile dirsek teması kurmaktan çekinmeyen İyi Parti'nin gerçek yüzünün Türkkan olduğunu yazdı. Övür, yazısında, "Bu yüzden baştan istifasını istesem bile şimdi Türkkan asla ve kat'a İP'ten istifa etmemelidir diye düşünüyorum, çünkü o İP'in gerçek yüzdür." ifadelerini kullandı.

    İyi Parti’nin gerçek yüzü küfürbaz Lütfü Türkkan!

    İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi Millet İttifakı hariç tüm ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Toplumun her kesiminden insanlar Türkkan'ın istifasını istedi.


    FETÖ'NÜN ÇİZDİĞİ İP RESMİNİ TAMAMLIYOR
    Bir istifanın anlamlı olması için istifa edenin, özür dileyenin samimi olması ve biraz olsun "utanma" duygusu taşıması gerektiğinin altını çizen ve terörün siyasi ayağı HDP ve FETÖ ile yakın temas halinde olan İyi Parti'nin nasıl bir konumda yer aldığjnı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İşte şehit yakınına küfreden Türkkan böyle bir ekibin parçası ve FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor." ifadelerini kullandı.


    İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;

    Kamuoyunda İP'li küfürbaz Lütfü Türkkan'a karşı yükselen istifa talebi, ahlaki ve siyasi ilkeler açısından haklı bir talep... Ancak Türkiye'de özellikle son birkaç yıldır siyaset, değerler ve ilkelerle değil, "operasyonlar" üzerinden yürütüldüğü ve yapılan açıklamalar da samimi olmadığı için bu talep bir işe yaramayacak.

    Çünkü bir istifanın anlamlı olması için istifa edenin, özür dileyenin samimi olması ve biraz olsun "utanma" duygusu taşıması gerekiyor.

    Peki Türkkan olayından sonra İP'in takındığı tavırda bunu görebiliyor muyuz?

    Ne mümkün... Bırakın Türkkan'ı, kadın genel başkan Meral Akşener bile, şehidin kız kardeşine küfredilmesini kınıyor gibi görünse de içine sindiremiyor ve "haklı" gören bir tavırla şöyle diyebiliyor:

    "Her dükkânın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz."

    Aslında bu tavır şaşırtıcı değil. İP'i yöneten akıl topyekûn böyle bir yaklaşım içinde. Bu ortak siyasi bir duruş ve bir anlamda İP'in Türk siyasetindeki rolüyle yakından ilişkili. Meral Akşener, Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu veya Aytun Çıray'ın bir araya gelişleri tesadüf değil, bir proje ve hepsi de özel rol üstlenmiş.


    Şu tabloya bakın...

    Biri HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırırken, öteki HDP'nin kriminalize edildiğini söylüyor. Biri Kılıçdaroğlu'nun tezkereye "evet" diyenleri "cumhuriyete ihanetle" suçlaması karşısında susarken, öteki "akıldan vareste tutulmalı" diyor.


        Her sokağa inişleri de nedense(?) olaylı oluyor. CHP'li bir genci esnaf diye yutturan kendileri, soğan üretimiyle ilgisi olmayan bir vatandaşı medyanın karşısına çıkartıp gösteri yaptırtan kendileri, şehit yakınının arkasından koşup küfreden kendileri, bu yalanları A Haber deşifre edince de öfkelenen, saldıran ve "provokatörler var" diye yeri göğü inleten yine kendileri...



        İşte şehit yakınına küfreden Türkkan böyle bir ekibin parçası ve FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor.

        Bu yüzden baştan istifasını istesem bile şimdi Türkkan asla ve kat'a İP'ten istifa etmemelidir diye düşünüyorum, çünkü o İP'in gerçek yüzdür.

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