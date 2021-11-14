CHP'li vekiller ile FETÖ'cüler bir arada! KHK'lılar ile buluşup OHAL komisyonuna 'paralel yapı' dediler!

Toplantıya KHK ile ihraç edilen eski vali yardımcısı Mehmet Şahin, eski hakim Ender Yakup Aker, eski savcı Selim Berber, Afyon eski KOM müdürü Ali Çığır, profesörler İbrahim Arslan, İstem Duran, Ayhan Selçuk aralarında bulunduğu kamudaki görevlerinden ihraç edilen yaklaşık 250 KHK'lı ve aileleri katıldı.

PARALEL YAPIYI ŞAŞIRDI!

Toplantıda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, FETÖ'nün devlet içindeki paralel yapılanması ile ilgili tek kelime etmeyip, KHK'lılar arasında şimdiye kadar binlerce kişinin kamudaki görevlerine iadesine yönelik karar veren OHAL Komisyonu'nun 'paralel yapı' olduğunu iddia etti. İslam, "Biz sizden oy istemeye gelmedik. Biz bu zulümle mücadele etmeye geldik. OHAL komisyonu paralel bir yapıdır. Yetkisi olmadığı halde kendini yargı gibi görmektedir" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP milletvekili Yıldırım Kaya ise, toplantıya katılan KHK'lıların meslekten ihraç edilmelerini ise inançlarına bağlayarak, "Bu demokrasi, hak, hukuk mücadelesi. Bu zulmü yapanlardan hesap sormak boynumuzun borcu. Sizin inançlarınızdan vazgeçmeniz için bu zulmü yaptılar, inançlarınızdan vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.