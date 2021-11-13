Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz

Bakan Özer, geldikleri noktada İstanbul'un çok önemli bir kısmından İSO'yla mesleki eğitimi yeniden yola koymaya, meslek liselerinin sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin umudu olması yönünde çok önemli adımlar atmaya devam ettiklerini kaydetti.

"MÜFREDATI BİRLİKTE İNCELİYORUZ"

Geçmişte olduğu gibi iş dünyasının ve işverenlerin mesleki eğitim öğrencilerinin mezun olmasını beklemediklerini aktaran Özer, "Müfredatı birlikte inceliyoruz. Öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Ve en önemlisi istihdamda öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen hasarları da önemli oranda telafi etmenin ve yeniden umutları yeşertmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.