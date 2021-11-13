Tarımsal destek ödemelerinde %12.5 artış! Üreticiye 25.8 milyar lira aktarılacak





ÖDEMELER DEĞİŞTİ

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu:



● Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 42, çeltik, kütlü pamuk için 76, nohut, kuru fasulye, mercimek için 32, kanola ve aspir için 28, patates, soya için 38, yağlık ayçiçeği için 37, dane mısır için 35, kuru soğan, yem bitkileri için 27, yaş çay, fındık için 26, zeytin ve diğer ürünler için 25 lira verilecek.

● Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira ödenecek.



● Arıcılara kovan başına 15 lira verilecek.



● Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek.



● Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira verilecek.



● Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi. Kilogram başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50, kütlü pamuğa 110, soyaya 60, kanolaya 80, aspire 55, dane mısıra 3, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10, zeytinyağına 80, yaş çaya 13 ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak.



● 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 370, 22 ilde doğan buzağılara ilave 100 lira ödenecek.



● Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6 bin lira olarak ödenecek.



● Sertifikalı patates tohumu kullanana dekar başına 100 lira verilecek.