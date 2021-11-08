2022 asgari ücrette hükümetten bir ilk! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Neler değişecek? AGİ, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı...
Asgari ücret zam pazarlığı Aralık ayı başında başlayacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıl için de enflasyonun üzerinde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak son günlerde hükümet kanadından üst üste gelen açıklamalar bu defa beklentileri biraz daha yükseltti. Öte yandan 2022 asgari ücrette hükümetten bir ilk gerçekleştirilecek. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Neler değişecek? AGİ, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı...
Neredeyse daha önceki yılların tamamında olduğu gibi 2022 yılı için de yapılacak zam enflasyonun üzerinde olacak. Ancak bu yıl için süreç farklı ilerliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yıl ilk defa Türkiye genelinde bir anket düzenleyerek, kamuoyunun asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit edecek. Komisyon çalışmalarında bu anketin sonuçları da masada olacak.
Diğer yandan hükümet her yıl sonu Türkiye'nin gündemini meşgul eden asgari ücret konusu artık tartışma konusu olmaktan çıkarmak istiyor. İşçi ve işveren de aynı görüşte. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu, "işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek çalışanların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" açıklamasını yaptı.