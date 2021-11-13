MHP'den proje ittifakın son skandallarına sert tepki: CHP ve İP artık yoldan çıkmıştır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çeliştiğini dile getiren Kılıç, "İyi Parti Genel Başkanı 'Demirtaş'ı kahvaltıya bekliyorum' derken bir gün HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyor. Öbür gün 'HDP meşru bir parti' diyor. Diyarbakır annelerine 'Niye HDP önünde oturuyorsunuz Valilikte oturun' diyor. Bu kadarla da kalınsa iyi. Grup başkanvekili kalkıyor; baş tacı şehit yakınımıza küfür etmeyi mübah görüyor. Öbür taraftan CHP'nin Genel Başkanı 'tezkereye hayır' derken ertesi gün 'Kandil'i başlarına yıkacağım' diye bir açıklama yapıyor ve hızını alamayarak Türkiye'yi büyükelçilere şikayet ediyor" diye konuştu.