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    • Güncel
    • 13.11.2021 15:20
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    • 13.11.2021 15:24
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    MHP'den proje ittifakın son skandallarına sert tepki: CHP ve İP artık yoldan çıkmıştır

    Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın nasıl bir projeye aracılık ettiğini millete anlatmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, "CHP ve İP artık yoldan çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    İHA
    CHP ve İP artık yoldan çıkmıştır

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldi. Mucur ilçesinde, parti binasının açılışına katılan Kılıç, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    "NEYE HİZMET ETTİKLERİ ALAŞILIR GİBİ DEĞİLDİR"

    CHP ve İyi Parti'yi eleştiren Kılıç, "CHP ve İP artık yoldan tamamen çıkmıştır. Ne yaptıkları, neye hizmet ettikleri, amaçları ve hedefleri anlaşılır gibi değildir. Muhalefete göre her şey kötüdür. Yapılan bir tek iyi iş ve icraat yoktur" dedi.

    MİLLET İTTİFAKI'NIN SON SKANDALLARI

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çeliştiğini dile getiren Kılıç, "İyi Parti Genel Başkanı 'Demirtaş'ı kahvaltıya bekliyorum' derken bir gün HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyor. Öbür gün 'HDP meşru bir parti' diyor. Diyarbakır annelerine 'Niye HDP önünde oturuyorsunuz Valilikte oturun' diyor. Bu kadarla da kalınsa iyi. Grup başkanvekili kalkıyor; baş tacı şehit yakınımıza küfür etmeyi mübah görüyor. Öbür taraftan CHP'nin Genel Başkanı 'tezkereye hayır' derken ertesi gün 'Kandil'i başlarına yıkacağım' diye bir açıklama yapıyor ve hızını alamayarak Türkiye'yi büyükelçilere şikayet ediyor" diye konuştu.
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