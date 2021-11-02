İhracatçı tarih yazıyor! Yıllık ihracata 3 saatte günlük ihracata 30 saniyede ulaşıyorlar! 1 yıllık ihracat 1 ayda yapıldı
Türkiye hedefini belirledi. Felaket tellalları ve faiz peşindeki sahte ekonomist ve Türkiye düşmanlarına inat yatırım üretim ihracat ve istihdam yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ekim ayı ihracatı tek başına 90'lardaki yıllık ihracatları geride bıraktı. 12 aylık ihracat rakamları pandemiye rağmen tüm hedefleri geride bırakıp 215 milyar doları geçti… TAKVİM'e konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle Türkiye düşmanlarını çıldırtan rakamları verdi: 1940'lardaki yıllık ihracata 3 saatte, bir günlük ihracata ise 30 saniyede ulaşıyoruz. 217 ülke ve bölgeye ihracat yapıyoruz. 100. yıl hedefimiz 242 milyar doları şimdiden geçeceğiz.
Bu büyümede özellikle ikinci çeyrekte yüzde 10.78 puanlık katkıyı veren ihracatçılar rekorları peş peşe kırıyor. Üstelik bütün bu başarılar dünyada ticaretin sekteye uğradığı korumacılığın öne çıktığı, sınırların kapatıldığı dönemlerde gerçekleşti.
Türkiye'yi yatırım üretim ihracat ve istihdam hedefinden döndürüp yüksek faiz yüksek kur yüksek enflasyon sarmalına sokmaya çalışanlara inat ihracatta hedefler bir bir aşılıyor. 12 aylık ihracat 215 milyar doları aşarken sadece Ekim ayında yapılan ihracat 1990'lardaki yıllık ihracatı geride bıraktı.
İŞTE ÇILDIRTAN RAKAMLAR
Türkiye yatırımın ve üretimin merkezi haline gelirken Ekimde 217 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı ve 157 ülkeye ihracat arttı. 15 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza atıldı. En çok ihracat yapılan ilk 3 ülke 1.7 milyar dolarla Almanya, 1.3 milyar dolarla ABD ve 1.2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Ekimde 2 bin 477 firma, ilk kez ihracat yaptı. Yılbaşından bu yana ihracat yapan firma sayısı 87 bini aştı. 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında TL ile ihracat gerçekleştirildi.