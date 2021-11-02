İhracatçı tarih yazıyor! Yıllık ihracata 3 saatte günlük ihracata 30 saniyede ulaşıyorlar! 1 yıllık ihracat 1 ayda yapıldı

İŞTE ÇILDIRTAN RAKAMLAR

Türkiye yatırımın ve üretimin merkezi haline gelirken Ekimde 217 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı ve 157 ülkeye ihracat arttı. 15 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza atıldı. En çok ihracat yapılan ilk 3 ülke 1.7 milyar dolarla Almanya, 1.3 milyar dolarla ABD ve 1.2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Ekimde 2 bin 477 firma, ilk kez ihracat yaptı. Yılbaşından bu yana ihracat yapan firma sayısı 87 bini aştı. 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında TL ile ihracat gerçekleştirildi.