80 bin yeni konut, 1.3 milyon kişiye istihdam, dijital TL... Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na onlar damga vurdu

İŞSİZLİK ORANININ İSE YÜZDE 12'YE GERİLEYECEK

SABAH'ta yer alan habere göre, Gelecek yıl salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranının 1 puan artışla yüzde 52.4'e ulaşması öngörülüyor. Bu yılın sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut yapılacak.