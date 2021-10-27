80 bin yeni konut, 1.3 milyon kişiye istihdam, dijital TL... Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na onlar damga vurdu

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, büyüme, istihdamı artıran, sanayi hamlesi, esnafı, işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu. Programa göre, hizmet ve sanayi sektörü GSYH'nin üzerinde büyüme sağlayacak, istihdam 1 milyon 277 bin kişi artacak. Yıllık Program'da dikkat çeken başlıklar şöyle:
İŞSİZLİK ORANININ İSE YÜZDE 12'YE GERİLEYECEK
SABAH'ta yer alan habere göre, Gelecek yıl salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranının 1 puan artışla yüzde 52.4'e ulaşması öngörülüyor. Bu yılın sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut yapılacak.
GIDA ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR TAKİP EDİLECEK
Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurularak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek.