Kovid-19 izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son açıklamalar! Açık cezaevi izinleri uzayacak mı?

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle açık cezaevindeki hükümlülere Kovid-19 izni vermişti. Sürecin bitmesine günler kala gözler izinlerin uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzayacak mı? Kovid-19 izinleri ne zaman bitecek? İşte CTE son açıklamalar!



AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

11 Kasım 2021'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili açıklama yapıldı.

İşte o açıklama;