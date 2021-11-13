Kovid-19 izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son açıklamalar! Açık cezaevi izinleri uzayacak mı?

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle açık cezaevindeki hükümlülere Kovid-19 izni vermişti. Sürecin bitmesine günler kala gözler izinlerin uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzayacak mı? Kovid-19 izinleri ne zaman bitecek? İşte CTE son açıklamalar!
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
11 Kasım 2021'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili açıklama yapıldı.
İşte o açıklama;
"7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.
Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;
-Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,
-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,
-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,
-Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."