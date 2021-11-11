Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisinde bulunan Millet Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Kültürümüz tüm canlılara karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler. Ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarma görevimizdir. İmkanı olan vatandaşlarımızın toprağını ağaçla, ormanla süslemesi bu gönül zenginliğimizin ifadesidir. 11 Kasım tarihinin ağaç dikme yanında, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte dünyaya karşı sorumluluklarımızı hatırlama günü olarak görüyorum.
DİKTİĞİMİZ HER FİDAN MÜCADELEMİZİN NİŞANESİDİR
İnsanoğlunun son asırlarda bitmez tükenmez bir hırsla doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir. Bir yanda orman yangınları, sel baskınları, kuraklık gibi değişen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Biz bu mesajı alıyoruz. Ama bu felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilince sahip oldukları konusunda derin şüphelerimiz var. Bir yandan üzerimize düşenleri yaparken, diğer yandan çarpık tabloyla mücadele ediyoruz. Diktiğimiz her fidan mücadelemizin nişanesidir.
Türkiye haksızlık ve adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin ardından Paris İklim Anlaşmasında taraf olarak 2050'de 0 emisyon hedefini ortaya koymuştur. Bunun merkezine Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yerleştirdik.