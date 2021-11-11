Milli park sayımızı 45'e yüklettik. Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Türkiye 1970'li yıllarda 500 milyon toprağı kaybederken, ağaçlandırma ve diğer tedbirlerle 154 milyon tona kadar düşürdük. Her yıl Kıbrıs kadar bir toprağı kaybetmiyoruz.

ORMAN KÖYLÜLERİNE DESTEK

Orman köylümüzün refahını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. 252 bin aileye 4 milyar lira kredi sağladık. Faizi tamamen kaldırdık. Ormancılık faaliyetlerinde çalışan ailelere 22,3 milyar lira ödeme yaptık.