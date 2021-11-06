Kasım tatilinde öğretmenler okula gidecek mi 2021? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Kasım tatilinde öğretmenler okula gidecek mi 2021? soruları günlerdir araştırılırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci 15-22 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatillerini yapacak. Haftasonlarının da birleştirilmesiyle tam 9 gün boyunca yüz yüze eğitime ara verilecek. Bu süreçte öğretmenlerin durumu merak ediliyordu. İşte Bakan Özer'in konuya ilişkin son dakika açıklamaları...
ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamada Öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi açıklama yaptı. Özer, öğretmenlerin 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gelmeyeceklerini duyurdu.
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİ NE OLACAK?
9 günlük ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirten Bakan Özer, ''Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar" dedi.