SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduğu Flash TV alay konusu oldu! Bahar Candan'a ekonomi yorumlattılar

İBB'nin billboardlarında duyuru yapan kanal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ayetlerle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hapis yatan Hakan Aygün, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alarak cezaevine giren Atilla Taş, eski HDP milletvekilii Altan Tan, İngiltere ve Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, genç yaşta CHP'nin desteklediği KRT ve Halk TV'de ünlü muhaliflerle röportaj yaparak adını duyuran Çağlar Cilara, İYİ Parti'nin medya organlarında çalışan Orhan Uğuroğlu, karanlık bağlantılarıyla bilinen ve devamlı Başkan Erdoğan'ı iç savaşla tehdit eden muhalif gazeteci Can Ataklı Flash TV'nin kemik kadrosunda yer aldı.

"GİZLİ AJANDA TEMELLİ BU YAYINA DÖNDÜRME NETİCESİNDE..."

Kardeş Göktuğ, açıklamasında, "yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon" ifadelerini kullanarak, "Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur" şeklinde konuştu. Kardeş Göktuğ'un açıklamasındaki en kritik iddia ise, "Mehmet Emin Göktuğ, Flash TV'nin yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş olası bir fon aracılığıyla yeniden yayına döndürülmesi planının parçası olmayacaktır" sözünde yer alıyor. CHP medyasının belli fonlarla desteklendiğinin tartışıldığı bir dönemde, Flash TV'nin gerçekte kimler tarafından maddi destekle kurulduğu ve hangi fonlarla yayın hayatına başladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.