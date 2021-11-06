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    • Güncel
    • 06.11.2021 15:01
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    • 06.11.2021 15:17
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    3 bin komando şehitleri anmak için "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmandı

    Türk askeri "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek, şehitleri andı. MSB'nin Twitter hesabında komandoların, "Komando Marşı" eşliğinde tırmanışını gösteren video da paylaşıldı.

    3 bin komando şehitleri anmak için tırmandı

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı bildirildi.

    MSB'den tüyleri diken diken eden Komando videosu!

    Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    MSB'nin Twitter hesabında komandoların, "Komando Marşı" eşliğinde tırmanışını gösteren video da paylaşıldı.



    Videoda, askerlerin dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.

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    Haberler Güncel 3 bin komando şehitleri anmak için "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmandı
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