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    • 06.09.2021 13:36
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    İBB iştirakı Beltur'un işbilmezliği muhalifleri de çıldırttı! Çağlar Cilara'dan "Hıdiv Kasrı" isyanı

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı Beltur A.Ş.'nin işlettiği Hıdiv Kasrı'nda verilen hizmet eleştirilerin odağında. Kötü hizmet ve bayat yemekler işletmenin her geçen gün müşteri kaybetmesine neden oluyor. İşletmedeki işbilmezlik son olarak muhalif yayıncılığıyla bilinen Çağlar Cilara'yı da isyan ettirdi.

    takvim.com.tr
    Çağlar Cilara’dan Hıdiv Kasrı isyanı

    Beykoz İlçesi'nin Çubuklu sırtlarında 1907 yılında Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılan Hidıv Kasrı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı Beltur A.Ş. tarafından işletiliyor.



    BAYAT YEMEKLER VE KÖTÜ HİZMET ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
    Yıllarca İstanbullulara kusursuz bir şekilde hizmet veren Beltur, CHP yönetimine geçtiğinde eleştirilerin hedefi oldu. Öyle ki tarihi Hidıv Kasrı'ndaki Beltur işletmesi, kötü hizmet, bayat yemekler ve menüsü ile İstanbullunun canını sıkıyor.



    HER GEÇEN GÜN MÜŞTERİ KAYBEDİYOR
    Beltur'un kötü hizmet nedeniyle müşterilerini kaybettiği, işletmeden hizmet alan vatandaşların memnuniyetsizlik nedeniyle bir daha Beltur'u tercih etmediği konuşuluyor.



        MUHALİF GAZETECİ DE İSYAN ETTİ
        İşletmedeki işbilmezlik son olarak muhalif yayıncılığıyla bilinen Çağlar Cilara'yı da isyan ettirdi. Cilara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beltur'un Hıdiv Kasrı işletmesi tam bir skandal. Self servise geçildi, önce fiş alıyorsun ardından yan tarafa geçip bir çay için 20 dakika ayakta bekliyorsun. Elinde kırık kahvaltı tepsileriyle başka müşterilerin kalkmasını ayakta bekleyenler var. Tam bir kaos yaşanıyor." dedi.



        Cilara, eleştirilerine "Yıllardır tıkır tıkır işleyen sistemi bozmayı nasıl beceriyorlar anlayamıyorum. Beltur çalışanları ile konuştum, onlar da gelen şikayetlerden dertliler, içlerinden biri, "Çok insanı küstürdük, bir gelen bir daha gelmeyeceğini söylüyor" diyor Bu arada ekmekler bayat, menü berbat" sözleriyle devam etti.

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        Çağlar Cilara’dan Hıdiv Kasrı isyanı
        Haberler Güncel İBB iştirakı Beltur'un işbilmezliği muhalifleri de çıldırttı! Çağlar Cilara'dan "Hıdiv Kasrı" isyanı
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