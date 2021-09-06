İBB iştirakı Beltur'un işbilmezliği muhalifleri de çıldırttı! Çağlar Cilara'dan "Hıdiv Kasrı" isyanı

Beykoz İlçesi'nin Çubuklu sırtlarında 1907 yılında Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılan Hidıv Kasrı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı Beltur A.Ş. tarafından işletiliyor.
BAYAT YEMEKLER VE KÖTÜ HİZMET ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
Yıllarca İstanbullulara kusursuz bir şekilde hizmet veren Beltur, CHP yönetimine geçtiğinde eleştirilerin hedefi oldu. Öyle ki tarihi Hidıv Kasrı'ndaki Beltur işletmesi, kötü hizmet, bayat yemekler ve menüsü ile İstanbullunun canını sıkıyor.
HER GEÇEN GÜN MÜŞTERİ KAYBEDİYOR
Beltur'un kötü hizmet nedeniyle müşterilerini kaybettiği, işletmeden hizmet alan vatandaşların memnuniyetsizlik nedeniyle bir daha Beltur'u tercih etmediği konuşuluyor.