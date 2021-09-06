İBB iştirakı Beltur'un işbilmezliği muhalifleri de çıldırttı! Çağlar Cilara'dan "Hıdiv Kasrı" isyanı





Cilara, eleştirilerine "Yıllardır tıkır tıkır işleyen sistemi bozmayı nasıl beceriyorlar anlayamıyorum. Beltur çalışanları ile konuştum, onlar da gelen şikayetlerden dertliler, içlerinden biri, "Çok insanı küstürdük, bir gelen bir daha gelmeyeceğini söylüyor" diyor Bu arada ekmekler bayat, menü berbat" sözleriyle devam etti.

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