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    • 27.09.2021 00:12
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    CHP yandaşı Can Ataklı duyurdu! Millet İttifakı'nın 2023 adayı için 'İlhan Kesici' iddiası

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nda aday tartışmaları artıyor... CHP'ye olan yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, canlı yayında Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını iddia etti. Ataklı, "Ben Kesici'yi ilk defa duymadım. Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday'' ifadelerini kullandı.

    Millet İttifakı’nın 2023 adayı için bomba iddia!

    Milliet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışılmaya devam ederken Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Can Ataklı yaptığı yayında sürpriz bir iddiada bulundu.

    İLHAN KESİCİ İSMİ GÜNDEMDE
    Can Ataklı, Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını belirtti.



    "İLK DEFA DUYMADIM"
    Ataklı açıklamasında, '' Üzerinde anlaşılan aday İlhan Kesici. Kesici'yi ben ilk defa duymadım. Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday'' iddiasında bulundu.




    AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
    Akşener yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı tarife yüzde yüz katıldığını ifade ederken diğer yandan Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını da duyurdu.




        BAŞBAKANLIĞI İSTİYOR
        Akşener "Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım" ifadelerini kullandı.



        KILIÇDAROĞLU "KABUL EDERİM"
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir" diyerek adaylığa bir adım daha yakın olduğunu açıklamıştı.



        İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE OLACAK?
        Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı da ittifak içerisinde gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu "Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" ifadeleriyle 2 ismin de şu an bulundukları görevde devam etmelerini istediğini belirtmişti.



            "ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR"
            Daha önce "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" diye açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu söylemini tekrarladı. Kuşoğlu, "Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.
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