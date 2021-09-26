CHP yandaşı Can Ataklı duyurdu! Millet İttifakı'nın 2023 adayı için 'İlhan Kesici' iddiası

Milliet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışılmaya devam ederken Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Can Ataklı yaptığı yayında sürpriz bir iddiada bulundu.
İLHAN KESİCİ İSMİ GÜNDEMDE
Can Ataklı, Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını belirtti.
"İLK DEFA DUYMADIM"
Ataklı açıklamasında, '' Üzerinde anlaşılan aday İlhan Kesici. Kesici'yi ben ilk defa duymadım. Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday'' iddiasında bulundu.
AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Akşener yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı tarife yüzde yüz katıldığını ifade ederken diğer yandan Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını da duyurdu.