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Son dakika: Dini değerlere hakaret eden gözaltına alındı!

Son dakika haberleri... Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen Halk Tv Eski gazeteci Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

  • Güncel
  • 03.04.2020 14:41
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 15:22
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Hakan Aygün gözaltına alındı!

Gazeteci , Twitter hesabında yer alan "ey İBAN edenler" ifadesi nedeniyle gözaltına alındı.

'daki teknesinde Perşembe günü gözaltına alınan Aygün'ün emniyet ifadesinin ardından savcılığa ifade verecek. Aygün'ün Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacak.

Aygün'ün teknesinde üç saat boyunca arama yapıldı, bilgisayarına el koyuldu.

SKANDAL SAVUNMA
Aygün, gözaltına alınması öncesi yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savundu.

Gazeteci Aygün, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söyledi. Gazeteci Hakan Aygün, Halk TV televizyonunda uzun süre yönetici olarak görev yapmıştı. Aynı televizyonda program da yapmıştı.

Gazeteci Hakan Aygün hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında koronavirüsle ilgili bağış kampanyası başlatmış ve IBAN numaraları paylaşmıştı.

1 YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS
TCK 216. madde:

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

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