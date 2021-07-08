Can Ataklı'nın "Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü" palavrasına kendi kanalı bile sahip çıkmadı

Ataklı, bu görüşmede Erdoğan'ın İYİ Parti'ye "parlamenter sisteme" geçiş konusunda bir teklif sunduğunu öne sürdü.

Can Ataklı YouTube kanalından "Erdoğan'ın gizli görüşmesi Bahçeli'yi çok kızdırdı" başlığı ile yayınlanan videosunda "Geçtiğimiz perşembe ya da cuma günü. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama evinde yani anlatabiliyor muyum." ifadelerini kullandı.