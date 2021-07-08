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    • 08.07.2021 14:23
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    Can Ataklı'nın "Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü" palavrasına kendi kanalı bile sahip çıkmadı

    TELE 1 programcısı Can Ataklı, geçtiğimiz perşembe günü Başkan Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakın bir ismin, iki saate yakın süren bir görüşme yaptığını iddia etti. Ataklı'nın uydurma haberine, program yaptığı TELE 1 televizyonunun kurucusu Merdan Yanardağ bile sahip çıkmadı.

    Palavrasına kanalı bile sahip çıkmadı

    TELE 1 programcısı Can Ataklı, geçtiğimiz perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakın bir ismin, iki saate yakın süren bir görüşme yaptığını iddia etti.

    Ataklı, bu görüşmede Erdoğan'ın İYİ Parti'ye "parlamenter sisteme" geçiş konusunda bir teklif sunduğunu öne sürdü.

    Can Ataklı YouTube kanalından "Erdoğan'ın gizli görüşmesi Bahçeli'yi çok kızdırdı" başlığı ile yayınlanan videosunda "Geçtiğimiz perşembe ya da cuma günü. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama evinde yani anlatabiliyor muyum." ifadelerini kullandı.

    KANALIN KURUCUSU YANARDAĞ YALANLADI
    Ataklı'nın bu sözlerine ilk yanıt ise iddianın muhataplarından değil, Can Ataklı'nın program yaptığı TELE 1 televizyonunun kurucusu Merdan Yanardağ'dan geldi.

        Can Ataklı'nın ortaya attığı oldukça soyut iddia ile televizyon kanalı arasına mesafe koymak isteyen Yanardağ şu ifadeleri kullandı;

        "Can Ataklı'nın kamuoyuyla paylaştığı bu iddia, tamamıyla kişisel istihbaratına dayanmaktadır. TELE1'in bilgisi dışındadır ve önceden TELE 1 ile de paylaşılmamıştır. Yıllık izinde olduğu dönemde, kişisel YouTube kanalından yayınlamıştır. Biz de ilgiyle takip ediyoruz."

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        Haberler Güncel Can Ataklı'nın "Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü" palavrasına kendi kanalı bile sahip çıkmadı