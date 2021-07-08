Can Ataklı'nın "Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü" palavrasına kendi kanalı bile sahip çıkmadı

TELE 1 programcısı Can Ataklı, geçtiğimiz perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakın bir ismin, iki saate yakın süren bir görüşme yaptığını iddia etti.
Ataklı, bu görüşmede Erdoğan'ın İYİ Parti'ye "parlamenter sisteme" geçiş konusunda bir teklif sunduğunu öne sürdü.
Can Ataklı YouTube kanalından "Erdoğan'ın gizli görüşmesi Bahçeli'yi çok kızdırdı" başlığı ile yayınlanan videosunda "Geçtiğimiz perşembe ya da cuma günü. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama evinde yani anlatabiliyor muyum." ifadelerini kullandı.
KANALIN KURUCUSU YANARDAĞ YALANLADI
Ataklı'nın bu sözlerine ilk yanıt ise iddianın muhataplarından değil, Can Ataklı'nın program yaptığı TELE 1 televizyonunun kurucusu Merdan Yanardağ'dan geldi.