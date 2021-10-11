Flash TV olaylı başladı! CHP medyasındaki kardeş kavgası sonrası bomba patladı: Flash TV'nin arkasında kim var?

Türkiye'nin en kritik seçimlerine 2 yıldan az bir süre kala muhalefeti destekleyen "fondaş" yapılanmalara yenisi eklendi. 2 yıl önce yayın hayatına son veren Flash TV'nin geri dönüşü olaylı oldu. 90'larda düşük bütçeyle kurulan halay, şov ve amatör filmleriyle Türkiye'nin televizyon kültürünün en absürt formatını ekrana taşıyan Flash TV 2019'da kapanmıştı. Bursa merkezli Göktuğ Group'un sahibi olduğu Flash TV yeniden yayın hayatına başladı.
SÖZDE "ÖZGÜR KOMİK KORKAK"
"Özgür komik korkak" sloganını kullanan Flash TV, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yeniden yayın hayatına başlarken eski yayın anlayışından farklı olarak haber hiciv ve kara mizahın iç içe olacağı muhalefeti destekleyen yayın politikası işleyecek.
İÇERİSİ KARIŞIK
Kanalın Genel Yayın Yönetmenliği için Hakan Aygün, ana haber bülteni için Can Ataklı, sabah programında da Seda Akgül, tartışma ve siyaset programları için ise Abdullah Gül'ün yakın adamı Fehmi Koru, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara gibi isimlerle anlaşan Flash TV'de yaşanan gelişme büyük dikkat çekti.
CHP Mİ FONLUYOR?
CHP'li troller ile fondaş medya tarafından sosyal medyada büyük reklamı dönen Flash TV'de yayına baladığı ilk günde kriz başladı. İş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un yayın hayatına döndürmeyi plandığı kanal için kardeşi Mehmet Emin Göktuğ itiraz etti.
Ağabeyini "Gizli ajanda" ile suçlayan Mehmet Emin Göktuğ, kanalın yüzde 50 hissesinin kendisinin olduğunu belirterek hakkını mahkemede arayacağını söyledi.
İŞTE FLASH TV'NİN SABIKALI KADROSU
Flash TV'nin kadrosunda ise karanlık bağlantıları olan radikal muhalifler ve FETÖ ile yakın ilişkileri ortaya çıkan isimler bulunuyor.
İBB'nin billboardlarında duyuru yapan kanal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ayetlerle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hapis yatan Hakan Aygün, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alarak cezaevine giren Atilla Taş, eski HDP milletvekilii Altan Tan, İngiltere ve Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, genç yaşta CHP'nin desteklediği KRT ve Halk TV'de ünlü muhaliflerle röportaj yaparak adını duyuran Çağlar Cilara, İYİ Parti'nin medya organlarında çalışan Orhan Uğuroğlu, karanlık bağlantılarıyla bilinen ve devamlı Başkan Erdoğan'ı iç savaşla tehdit eden muhalif gazeteci Can Ataklı Flash TV'nin kemik kadrosunda yer aldı.
"GİZLİ AJANDA TEMELLİ BU YAYINA DÖNDÜRME NETİCESİNDE..."
Kardeş Göktuğ, açıklamasında, "yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon" ifadelerini kullanarak, "Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur" şeklinde konuştu. Kardeş Göktuğ'un açıklamasındaki en kritik iddia ise, "Mehmet Emin Göktuğ, Flash TV'nin yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş olası bir fon aracılığıyla yeniden yayına döndürülmesi planının parçası olmayacaktır" sözünde yer alıyor. CHP medyasının belli fonlarla desteklendiğinin tartışıldığı bir dönemde, Flash TV'nin gerçekte kimler tarafından maddi destekle kurulduğu ve hangi fonlarla yayın hayatına başladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Mehmet Emin Göktuğ'un açıklaması şöyle: