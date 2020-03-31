Eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün , Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşım ile ayetlerle açıkça dalga geçti ve dini değerlere hakaret etti. İnfial yaratan bu paylaşım sonrası Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.





YAPTIĞI ALÇAKLIĞIN HESABINI VERMELİ

Hakan Aygün'ün infial yaratan skandal paylaşımının ardından Avukat Mustafa Doğan İnal "İnancımıza açıkça hakaret eden bu müptezel ile ilgili yarın suç duyurusunu yapıp takipçisi olacaz inşAllah" açıklamasını yaparak suç duyurusunda bulunacağını ifade etmişti. İnal, "Bu ülkede her önüne gelen inancımıza hakaret edemeyeceğini öğrenmeli, yaptığı alçaklığın da hesabını vermeli..." dedi.









OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Avukat Mustafa Doğan İnal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugünün işini yarına bırakmayıp bu müptezeli UYAP üzerinden şikayet ettik" dedi. İnal, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.







İŞTE O ALÇAK PAYLAŞIM

Hakan Aygün, Twitter hesabından yaptığı alçakça paylaşımda dini değerleri hiçe sayıp Allah'ın ayetleriyle açıkça dalga geçmişti.









Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.











