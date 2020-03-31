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Yaptığı alçaklık cezasız kalmayacak! Dini değerlere hakaret eden hakkında suç duyurusunda bulunuldu

dan yaptığı skandal paylaşımda Allah'ın ayetine ve dini değerlerimize açıkça hakaret eden hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

  • Güncel
  • 01.04.2020 06:42
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 07:01
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Hakan Aygün'ün yaptığı alçaklık cezasız kalmayacak!
Eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni , Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşım ile ayetlerle açıkça dalga geçti ve dini değerlere hakaret etti. İnfial yaratan bu paylaşım sonrası Aygün hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.



YAPTIĞI ALÇAKLIĞIN HESABINI VERMELİ
Hakan Aygün'ün infial yaratan skandal paylaşımının ardından "İnancımıza açıkça hakaret eden bu müptezel ile ilgili yarın suç duyurusunu yapıp takipçisi olacaz inşAllah" açıklamasını yaparak suç duyurusunda bulunacağını ifade etmişti. İnal, "Bu ülkede her önüne gelen inancımıza hakaret edemeyeceğini öğrenmeli, yaptığı alçaklığın da hesabını vermeli..." dedi.




OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Avukat Mustafa Doğan İnal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugünün işini yarına bırakmayıp bu müptezeli UYAP üzerinden şikayet ettik" dedi. İnal, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.



İŞTE O ALÇAK PAYLAŞIM
Hakan Aygün, Twitter hesabından yaptığı alçakça paylaşımda dini değerleri hiçe sayıp Allah'ın ayetleriyle açıkça dalga geçmişti.




Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.





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