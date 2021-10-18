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    • 18.10.2021 10:26
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    CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'na karşı 100 bin imza ile Ekrem İmamoğlu aday!

    CHP'de 2023 seçimleri için adaylık krizi erken başladı. Bir yandan 'aday değilim' diyen ancak adaylık sıfatlarını sayarken kendini işaret eden Kılıçdaroğlu, diğer yanda göreve geldiği günden bu yana belediye başkanı gibi değil de Cumhurbaşkanı adayı gibi davranan Ekrem İmamoğlu. Kılıçdaroğlu kendi elleriyle İBB adayı yaptığı İmamoğlu'na sözünü dinletemiyor. Söz konusu durum İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinde bir kez daha anlaşıldı. Parti içerisinde de Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenler kadar İmamoğlu'cular da var. Geçtiğimiz gün İstanbul'da yapılan bir toplantıda İmamoğlu'nun ekibi "100 bin imza toplayıp aday olacağız" mesajı verdi.

    takvim.com.tr

    2023 seçimleri için sözde 'Kürt sorunu' ve siyasi suikastlar yalanlarıyla bazı tezgahlar kurmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir rakibi de kendi partisinden.

    Parti içerisindeki itirazlara rağmen 2018 yılında İBB'ye aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu gösteren Kılıçdaroğlu, şuanda İmamoğlu'nun önünü alamıyor.

    İBB yönetimine geldiği günden bu yana bir belediye başkanı değil de Cumhurbaşkanı adayı edasıyla il il gezen, mitingler düzenleyen Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki savaş, İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinde gözler önüne serildi.

        Kılıçdaroğlu, yardımcısı Seyit Torun'u arayarak İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisini iptal etmesini istedi ancak İmamoğlu dinlemedi.

        İmamoğlu'nun bu tavrının Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını alenen ortaya çıkarırken parti içerisinde de Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kadar İmamoğlu'nun destekçileri de var.

        İmamoğlu'nu aday olarak gösterme hazırlıklarının yapıldığı 29 Eylül'de İstanbul'da yapılan zirvede gözler önüne serildi. Söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun ekibi gelen başkanlara ve ekiplerine "Eğer CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmezse 100 bin imza toplayıp aday olacağız" mesajı da açık açık verdi.

        Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, konuyla ilgili şunları yazdı:

        29 Eylül'de İstanbul'daki Tarım Zirvesi öncesinde bu zirveye katılacak tüm CHP'li Belediye Başkanlarına bir gün erken gelmeleri davetini yapan ve gelen bütün CHP'li Başkanlara iki buçuk yıl içinde neler yaptığını anlatan tanıtımlar düzenleyen İmamoğlu'nun bu tavrı bir ay önce de rahatsızlık yaratmıştı. Sadece Genel Merkez yönetimi değil, başkanlar da İmamoğlu'nun bir Belediye Başkanı gibi değil, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı olarak bu çalışmaları gerçekleştirdiği yorumunu yaptılar. Ve; aynı toplantıda İmamoğlu'nun ekibi gelen başkanlara ve ekiplerine "Eğer CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmezse 100 bin imza toplayıp aday olacağız" mesajı da açık açık verilmişti. Bir aydır fısıltıyla konuşulan bu konu, İmamoğlu'nun Genel Merkez'in 'gitme' talimatına rağmen yaptığı Elazığ ve Diyarbakır gezisi ve mesajlarının ardından artık iyice su yüzüne çıktı.

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            EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ES GEÇTİ!
            Diyarbakır'da ise katıldığı toplantı ve sergilerin başrollerinde PKK'ya ve HDP'ye yakın isimler vardı. İmamoğlu Diyarbakır'ı gezip Türkiye'de sembol hale gelmiş evlat nöbetindeki acılı ailelerin yanına uğramadı. Söz konusu hareket İmamoğlu'nun da seçimlerde HDP'ye yakın bir strateji izleyeceğini ortaya çıkardı.

            Evlat Nöbeti'ndeki acılı aileler, Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerini ziyaret etmediğini, acılarını paylaşmadığını belirtip, tepkilerini dile getirdi. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Ekrem İmamoğlu'nu buradan kınıyoruz" dedi.

            Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 yılında çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemine başladı. 776 gündür süren evlat nöbetinde çocuklarına kavuşmak isteyen 236 aile, bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

            'GÖZYAŞI ÜZERİNE FİDAN DİKİLİR Mİ'
            6 yıl önce 15 yaşındaki oğlu Özkan'ın kaçırıldığını söyleyen Süleyman Aydın, İmamoğlu'nun kendilerini ziyaret etmediklerini belirtip aileler adına açıklama yaptı.

            İmamoğlu'nu kınadıklarını belirten Aydın, şunları söyledi:
            "Yağmur, çamur demeden evlat nöbetindeyiz. Maalesef, HDP bizi görmezlikten geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından anneler, burada evlatlarını istiyor. İnanın, bunların vicdanı yoktur. Hacire annenin yaktığı kıvılcımla bu evlat nöbeti, Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Dün İmamoğlu'nun buraya geldiğini öğrendik. Evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra da üzüldük. Bizim ziyaretimize gelmedi. Acımızı da paylaşmadı. Anne ve babalar, burada feryat ederken HDP'lilerle fidan dikti. Sizin bu fidanlarınız asla yeşermeyecek. Anne ve babaların gözyaşlarının üzerine fidan dikilir mi? Burada mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. HDP ve CHP'de biraz vicdan varsa bize destek versinler. Bizim çocuklarımızı artık bu PKK'dan istesinler. Anne ve babalar olarak hepimiz umutluyuz. Devletimize güveniyoruz. HDP ve CHP'yi de vicdana davet ediyorum. Maalesef genel başkanları da gelmedi, Ekrem İmamoğlu da gelmedi. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Ekrem İmamoğlu'nu buradan kınıyoruz" dedi.

            İki yıl önce kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş da "Dün İmamoğlu'nu burada beklerken, bizi görmemezlikten geldi. Onunla Mithat Sancar beraber. Dün bu anne babaları görmezlikten geldiler. Ben burada herkesi vicdana davet ediyorum. Onları kınıyorum" diye konuştu.
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