CHP'den bomba kulisler: Kaftancıoğlu Ankara’ya çağrıldı! Kılıçdaroğlu ve Akşener yeniden pazarlığa oturacak! İmamoğlu'nun adamından "Kemal ile olmaz İmamoğlu'nu" destekleyin teklifi

2023 seçimlerine giden süreçte Başkan Erdoğan karşısına rakip çıkaramayan Millet İttifakı'nda yeni bir kriz patlak verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı artık gün gibi ortada olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyip Diyarbakır'a gitti.
Diyarbakır'da İYİ Parti Genelbaşkanı Meral Akşener'in de çelenk gönderdiği 'Hafıza Odası' sergisinde HDP ile poz veren Ekrem İmamoğlu ittifak arasında yeni bir krize sebep oldu.
TAKVİM.COM.TR BOMBA KULİSLERE ULAŞTI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı kulis bilgisine göre dün İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ankara'ya çağrıldı.
KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NDAN ŞİKAYETÇİ
Kılıçdaroğlu ile görüşen Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şikayet ettiği öğrenildi. Kaftancıoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun parti disiplinine uymadığı ve gerçekleştirdiği ziyaretlerden şikayetçi olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.
Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılmasının kanıtı olarak Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız'ın paylaşımları da görülebilir. Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile görüştüğü fotoğrafları paylaştı.
Yıldızpaylaşımında, "Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezimizde bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerden bahsedip bilgilendirme yaptık. İstanbul il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu ile de bir hatıra fotoğrafı çektirdik." ifadelerine yer verdi.
İMAMOĞLU ADAY OLURSA KOVULURUZ KORKUSU
Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı'nın başını çektiği ve Kılıçdaroğlu'na yakın olan ekip Ekrem İmamoğlu'nun aday ya da Genel Başkan olması durumunda partiden gönderilme korkusu yaşadığı da kulislerde konuşuluyor.
Geçtiğimiz yıl da CHP İstanbul İl Örgütü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kriz çıkmıştı. CHP'nin yerel seçim toplantısına geç gelen Ekrem İmamoğlu iddiaya göre 45 dakika konuşmuş ancak tepkiler üzerine salonu terk etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu İl Örgütü'nün önünde İmamoğlu'nu fırçalamıştı.