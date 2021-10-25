Meral Akşener 'Fatih' benzetmesinden sonra el yükseltti: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyor.

Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Karar TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek kullandığı skandal ifadelerle ve tepki çeken Meral Akşener yeni bir İmamoğlu güzellemesi ile gündeme geldi.

ABLAM EKREM'İN YÜZÜNDE 'RABBİ YESSİR' GÖRMÜŞ

Akşener, "Ablam Ekrem'in yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş" dedi.

Akşener'in açıklaması şu şekilde:

"Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar."