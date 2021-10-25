Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.10.2021 23:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2021 23:10
    ABONE OL

    Meral Akşener 'Fatih' benzetmesinden sonra el yükseltti: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek karıştığı skandalın ardından yine Ekrem İmamoğlu güzellemesi yaptı. Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." şeklinde ifadeler kullandı.

    Akşener İmamoğlu güzellemeye devam ediyor!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyor.

    Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Karar TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek kullandığı skandal ifadelerle ve tepki çeken Meral Akşener yeni bir İmamoğlu güzellemesi ile gündeme geldi.

    ABLAM EKREM'İN YÜZÜNDE 'RABBİ YESSİR' GÖRMÜŞ
    Akşener, "Ablam Ekrem'in yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş" dedi.

    Akşener'in açıklaması şu şekilde:

    "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ersin Destanoğlu penaltıyı nasıl kurtardığını anlattı
    Haberler Güncel Meral Akşener 'Fatih' benzetmesinden sonra el yükseltti: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
        SON DAKİKA