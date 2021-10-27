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    • 27.10.2021 10:58
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    • 27.10.2021 10:58
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    27 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı kararları! Yeni tedbirler gelecek mi? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Okullar kapacak mı? Online eğitim...

    27 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Koronavirüs salgının gidişatı ve önlemleri hakkında gerekli detayların gündeme geldiği Bilim Kurulu Toplantısı'nda bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Yapılacak toplantının ana gündem maddeleri; salgında gelinen son durum, aşılama süreci, yerli aşı ve tedbirlerle ilgili olacak. Peki, 27 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Okullar kapanacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    27 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı kararları! Yeni tedbirler gelecek mi?

    Bilim Kurulu Toplantısı hakkında detaylı bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam yapılacak toplantıda koronavirüs salgın sürecinde gelinen son durum ve akabinde yerli aşı çalışmaları hakkında detaylı bilgilere yer verilecek. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar tarafından, "27 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Okullar kapanacak mı?" Sorularının yanıtı aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar!

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bilim Kurulu Toplantısı en son 20 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. Bu hafta Bilim Kurulu'nun 27 Ekim Çarşamba günü toplanacak.

    SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

    Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası Bakan Koca, yüz yüze eğitim, TURKOVAC, grip aşısı ve koronavirüsle mücadele gibi önemli konularda alınan kararları açıkladı. Toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

    Aşı programımızda bir çok vatandaşımız aşı olmuş olmasına rağmen bir yavaşlama dikkat çekmektedir. Aşı tam aşılı hale gelmeden çok sınırlı koruma sağlıyor. Hele toplum bağışıklığı elde edilmeden ne kadar emek versek de yayılım devam ediyor. Aşılanma oranının yüksek olması aşı olmayanları korumuyor. Hiç birimiz nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur düşüncesinde olmamalı. Aşı birinci derece aşı olan kişileri koruyor. Kendi korumamız kendi aşımızdır. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşısının zamanı gelen vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları önce kendileri sonra tüm toplum için son derece kıymetli bir adım olacaktır. Israrla ve tekrarla sizleri aşı olmaya ve aşılarınızı tamamlamaya davet ediyorum.

        Bir çağrım da yerli aşımız Turkovac için. Aşımızın geliştirilmesinin her safhasında bağımsız bir bilim heyeti aşı çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermektedir. Bilimsel çalışmaların bağımsız bilim insanlarımızca değerlendirildiğinden ve güvence altına alındığından emin olunuz. Bulunduğumuz aşamada ise 2 doz inaktif aşı olmuş sağlıklı bireylerin gönüllü olarak destek vermesine ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu güce güç katacak gönüllüler e-nabız üzerinden gönüllü olmaya müracaat edebilir ya da en yakın şehir hastanesine ulaşabilirler. Yerli aşımıza destek verin, salgına karşı kendi güvencemiz somut hale gelsin.

        OKULLAR AÇIK KALACAK MI?

        Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda "okullar açık kalacak mı?" sorusu ile müracaat edilmesinde şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.
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        Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam
        Haberler Güncel 27 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı kararları! Yeni tedbirler gelecek mi? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Okullar kapacak mı? Online eğitim...
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