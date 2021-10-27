27 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı kararları! Yeni tedbirler gelecek mi? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Okullar kapacak mı? Online eğitim...

Bilim Kurulu Toplantısı hakkında detaylı bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam yapılacak toplantıda koronavirüs salgın sürecinde gelinen son durum ve akabinde yerli aşı çalışmaları hakkında detaylı bilgilere yer verilecek. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar tarafından, "27 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Okullar kapanacak mı?" Sorularının yanıtı aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar!
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı en son 20 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. Bu hafta Bilim Kurulu'nun 27 Ekim Çarşamba günü toplanacak.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası Bakan Koca, yüz yüze eğitim, TURKOVAC, grip aşısı ve koronavirüsle mücadele gibi önemli konularda alınan kararları açıkladı. Toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Aşı programımızda bir çok vatandaşımız aşı olmuş olmasına rağmen bir yavaşlama dikkat çekmektedir. Aşı tam aşılı hale gelmeden çok sınırlı koruma sağlıyor. Hele toplum bağışıklığı elde edilmeden ne kadar emek versek de yayılım devam ediyor. Aşılanma oranının yüksek olması aşı olmayanları korumuyor. Hiç birimiz nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur düşüncesinde olmamalı. Aşı birinci derece aşı olan kişileri koruyor. Kendi korumamız kendi aşımızdır. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşısının zamanı gelen vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları önce kendileri sonra tüm toplum için son derece kıymetli bir adım olacaktır. Israrla ve tekrarla sizleri aşı olmaya ve aşılarınızı tamamlamaya davet ediyorum.