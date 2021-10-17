SON DAKİKA: Türkiye'ye karşı operasyon! Kılıçdaroğlu Yunanistan şimdi de Salih Müslim: Türkiye büsbütün yıkılır

Türkiye, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün etkilerinden kurtulup Cumhuriyet'in 100. yılı için emin ve güçlü adımlarla ilerlerken içeriden ve dışarıdan hedef saptırma ve operasyonlara maruz kalıyor.
Her fırsatta yalana başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yana Yunanistan'ın Türkiye'yi yıpratma hedefleri ve terör örgütleri. İşte son günlerde yaşananlar da bunların birer örneği. Ayrıca 17/25 Aralık, Gezi Parkı, MİT tırları ve 15 Temmuz'da olduğu gibi Türkiye yeni bir operasyonun hedefinde mi sorusunu akıllara getiriyor.
İşte son günlerde Türkiye'yi hedef alan gelişmeler:
TERÖRİST ELEBAŞI SALİH MÜSLİM: TÜRKİYE BÜSBÜTÜN YIKILIR
Son günlerde Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarının artmasının ardından Türkiye'nin bölgeye tekrar bir harekat düzenlemesi gündeme geldi. PKK/PYD elebaşı Salih Müslim de PKK'nın yayın organı ANF'ye bu konuyla ilgili konuştu ve adeta "havlayan köpek ısırmaz" misali tehditler savurdu. Müslim şunları söyledi "Gerçekten böyle bir şeye girişirse bu son çırpınışları olur. Artık öyle bir yere gelir ki Türkiye büsbütün yıkılır. Türkiye çok zor durumda. Bugün daha örgütlüyüz. Direniş de başka türlü olacak."
DÜN DE SICAK GEÇTİ! TÜRKİYE'YE KARŞI OPERASYONLAR
Dün de Türkiye'ye karşı operasyonlar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara itaatsizlik çağrısı ve Yunanistan'da yapılan gizli toplantının ifşa olması.
İşte dün yaşananlar:
Dostlarına güvenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bürokratları tehdit ederek Başkan Erdoğan'a karşı itaatsizlik çağrısı yapmıştı. Yunanistan'da aşırı sağcı politika izleyen Estia gazetesi, İngiltere'nin Ankara, Lefkoşa ve Atina'da görev yapan büyükelçilerini öncülüğünde üst düzey diplomatların ve bakanlık çalışanlarının Başkan Erdoğan'ı devirmek için toplantı yaptıklarını açıkladı.
Sözde gizli kalması planlanan buluşmanın detayları paylaşıldı.
Estia gazetesinin 16 Ekim 2021 tarihli sayısında yayımlanan manşet haberi şöyle:
"BÜYÜK BRİTANYA GİZLİ TOPLANTI DÜZENLEDİ"