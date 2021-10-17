SON DAKİKA: Türkiye'ye karşı operasyon! Kılıçdaroğlu Yunanistan şimdi de Salih Müslim: Türkiye büsbütün yıkılır

Türkiye, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün etkilerinden kurtulup Cumhuriyet'in 100. yılı için emin ve güçlü adımlarla ilerlerken içeriden ve dışarıdan hedef saptırma ve operasyonlara maruz kalıyor.

Her fırsatta yalana başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yana Yunanistan'ın Türkiye'yi yıpratma hedefleri ve terör örgütleri. İşte son günlerde yaşananlar da bunların birer örneği. Ayrıca 17/25 Aralık, Gezi Parkı, MİT tırları ve 15 Temmuz'da olduğu gibi Türkiye yeni bir operasyonun hedefinde mi sorusunu akıllara getiriyor.

İşte son günlerde Türkiye'yi hedef alan gelişmeler:

TERÖRİST ELEBAŞI SALİH MÜSLİM: TÜRKİYE BÜSBÜTÜN YIKILIR

Son günlerde Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarının artmasının ardından Türkiye'nin bölgeye tekrar bir harekat düzenlemesi gündeme geldi. PKK/PYD elebaşı Salih Müslim de PKK'nın yayın organı ANF'ye bu konuyla ilgili konuştu ve adeta "havlayan köpek ısırmaz" misali tehditler savurdu. Müslim şunları söyledi "Gerçekten böyle bir şeye girişirse bu son çırpınışları olur. Artık öyle bir yere gelir ki Türkiye büsbütün yıkılır. Türkiye çok zor durumda. Bugün daha örgütlüyüz. Direniş de başka türlü olacak."

DÜN DE SICAK GEÇTİ! TÜRKİYE'YE KARŞI OPERASYONLAR

Dün de Türkiye'ye karşı operasyonlar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara itaatsizlik çağrısı ve Yunanistan'da yapılan gizli toplantının ifşa olması.