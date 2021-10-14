Bakan Soylu 'siyasi cinayetler' tartışmasına noktayı koydu: Sosyal medyada manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır

"Z KUŞAĞI GİBİ KONUŞUP A KUŞAĞI GİBİ YAPIYORLAR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öneminden bahseden Soylu, "Bu değişimin en son parçası olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle oluşturulmaya çalışılan iklim bana sorarsanız 21. yüzyılda Türkiye'nin yaşadığı bu değişime batıyı vizyonsuz ve yönsüz yakalamışken elimize geçen fırsatı elimizden almaya çalışmakla ilgilidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, karar alma süreçlerini hızlandırmaktadır. Bizim icadımız mıdır? Elbette hayır. Parlamenter sistem bir mucize midir? Hayır. Öyle olsaydı kullandığımız 95 sene boyunca darbeler üretmezdi ve bizi çok farklı yerlere taşırdı. Bizi bundan ötesine götürecek takatı yoktu ve yeni bir modele geçiş yaptık. Bunun böyle dünyanın sonu gibi sunmak dövizdeki tartışmalara bakıp sistem tartışması açmak kimse kusura bakmasın ama Z kuşağı konuşup A kuşağı gibi yapıyorlar. Bizi etrafımızdaki coğrafyadan bugün ayıran en önemli fırsat içinde bulunduğumuz sistemdir" diye konuştu.

"BİZDEN UYARMASI SİBER ORTAMDA DÜZGÜN DURSUNLAR"

Siber güvenlik ile ilgili yeni çalışmalara adım atıldığını belirten Soylu vatandaşları uyararak, "Bizim insansız hava araçlarımızda öyle bir yazılım var ki otomatik olarak insanı, havyanı, silahı tanıyor. İşte yapay zeka... Bizim öyle yazılımlarımı var ki... Bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız. Yine buradan söyleyeyim dünyadaki tüm ülkelerle yarışmaya hazırız. Amerika'daki Rusya'daki yüz tarama sistemini gördüm. Bizim çocukların yazdığı yüz tarama sistemi onları fersah fersah edecektir. Bizim Siber Güvenlik Operasyon Merkezi, 24 saat tüm saldırıları kendi bakanlığımızdan ölçmeye, takip etmeye çalıştık. 2 gün önce Parlamento'daki vekil arkadaşlarımız elektronik kelepçe konusunda ne noktaya geldiğimizi, 1000'i aşkın olay oldu, bir tek küçük bir darbın dışında herhangi bir şikayet edenle edileni karşı karşıya bulunduran bir olayla karşı karşıya kalmadık. Önümüzdeki ay Roma'da Türkiye bunun ödülünü alacak. 7/24 saat çalışan makamımıza yönelik tüm siber saldırıların önlenmesi ve faillerin tespit edilmesine ilişkin sistem kurduk. Bizden uyarması siber ortamda düzgün dursunlar, kimseye bulaşmasınlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU OYUNUN İÇİNDE

Kılıçdaroğlu'nun Mersin gezisine davet ettiği gazetecilere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek istemekle" itham ederek, "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" sözleri, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminden 4 ay önce 'aynı cümlelerle' yaptığı açıklamayı hatırlattı.

15 TEMMUZ ÖNCESİ SÖYLEDİ

Kılıçdaroğlu, 13 Mart 2016'da, İzmir'in Seferihisar ilçesine davet ettiği gazetecilerle konuşmasında da, "İktidar, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil her şeyi yapabilecek pozisyonda şu anda. Çünkü gitmenin kendisi açısından maliyetini çok iyi biliyor" demişti. Kılıçdaroğlu'nun, ortada siyasi cinayetleri akla getirecek hiçbir neden yokken bu sözü söylemesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şeytanlaştırma ve toplumda korku ve endişe oluşturma girişimi olarak değerlendirilmiş, 4 ay sonra da hükümeti hedef alan hain darbe girişimi meydana gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerine yönelik muhalefet kampanyasının erken başlatıldığı bu süreçte yine aynı sözleri siyaset sahasına sürmesinin arkasında, kimlerin ve hangi beklentilerin olduğu merak ediliyor.

İLK FETÖ DİLLENDİRDİ

Son günlerde muhalefetin sıkça dillendirdiği "siyasilere saldırı/suikast" söyleminin fitilini FETÖ ateşledi. Örgütün yayın organlarında yurt dışındaki önemli isimlere saldırı düzenlenebileceği iddia edildi.

Ardından BAE'de korunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker sahneye çıktı. FETÖ'nün birçok yalanı ile birlikte 'siyasi saldırılar olabileceği' iddiasını Türkiye gündemine sokan Peker, "Alevilere yönelik saldırı düzenlenebileceğini" ileri sürdü.

Dünkü İYİ Parti - DP görüşmesinde de aynı konu gündemdeydi. Siyasi cinayet iddialarıyla ilgili Akşener, "Bu tür duyumlar elbette gelir. Kimisi daha sivil alanlardan, kimisi de 'Biraz daha dikkat edin' diyen alanlardan gelir. O kadar söyleyeyim. Benim inandığım bir şey var, ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Dolayısıyla tedbir alırsınız ama bu konuda Sayın Aydın aynı zamanda bunların bu kadar konuşulmaması gerektiğini de söylüyor. Çok fazla bunu gündemde tutmamamız lazım" dedi.