CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi suikastlar iddiası 90'lı yılların kaos planı!

Genel seçimlerin 2023 yılında yapılacak olmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak erken seçim naraları atmasının ardından gelen iddiaları mevcut durumu özetler nitelikte. Kılıçdaroğlu önce ittifakını gizlediği HDP'yi sözde "Kürt sorunu"nun çözüm noktası olarak işaret etti. Daha sonrasında da seçimler öncesinde siyasi suikastlar olacağı iddiasında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hem siyasetçiler hem de vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. CHP Lideri'nin bu iddiaları bir yerlerden tanıdık geliyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce terörist elebaşı Fetullah Gülen de aynı sözleri sarf etmiş, ardından o karanlık gece yaşanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun suikast iddialarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Anacak Kılıçdaroğlu henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı veya savcılığa gidip ifade vermedi.
Peki Kılıçdaroğlu'nun önce sözde "Kürt sorunu"nu ortaya atması ardından da "siyasi suikastlar olacak" demesindeki asıl amaç ne? HDP bu tiyatronun neresinde? CHP'nin Kürt meselesindeki tezi ne?