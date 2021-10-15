CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi suikastlar iddiası 90'lı yılların kaos planı!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hem siyasetçiler hem de vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. CHP Lideri'nin bu iddiaları bir yerlerden tanıdık geliyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce terörist elebaşı Fetullah Gülen de aynı sözleri sarf etmiş, ardından o karanlık gece yaşanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun suikast iddialarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Anacak Kılıçdaroğlu henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı veya savcılığa gidip ifade vermedi.