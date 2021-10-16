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    • 16.10.2021 17:31
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratları tehdit ederek Başkan Erdoğan'a karşı itaatsizlik çağrısı yaptı

    CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a gidişi rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını bozdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "emirlerine itaat etmeyin" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini uygulamayan bürokratları tehdit etti. Vesayetin sözcüsü gibi hareket eden Kılıçdaroğlu, eğer 11. denemesinde iktidar olursa KHK ile görevden alınan bütün FETÖ'cüleri göreve geri iade edeceğini vaadetmişti. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Bürokratları tehdit etti ve itaatsizlk çağrısı yaptı!

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ülkedeki tüm üst üst düzey bürokratlara ve memurlara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetine itaatsizlik çağrısı yaptı. CHP lideri daha OHAL Komisyonu'nu kaldıracaklarının sözünü vermiş ve partisindeki 5 vekili Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Bingöl, Muş ve Şırnak'ta mini mitingler yapmaya göndermişti.

    EKREM İMAMOĞLU İLE KAPIŞIYOR

    Rakibi CHP'li İBB Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çalışmaları ve propaganda faaliyetleri için Elazığ ve Diyarbakır'a gidişi Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını bozdu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için rol kapmaya çalışan Kılıçdaroğlu Atlantik ötesine paralel devleti yeniden oluşturacağına dair bir mesaj daha yolladı.

    Başkan Erdoğan'a ve milli kurumlara iftira atıp bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamaları şöyle:

    "Sevgili halkım, bugün devletimize hizmet eden memurlarımıza, yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum. Sizi de buna şahitlik etmeye davet ediyorum.

    Unutmayın; Türkiye Devleti'ni, şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin, kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Ancak unutulmamalıdır ki; devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluğu var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış.

    FETÖ'CÜLERE KOL KANAT GEREN CHP LİDERİ TÜGVA'YA ÇAMUR ATTI

        Sevgili halkım, herhalde neyi çaldıklarını farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın memuriyetidir. Yani geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin, memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TÜGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa, bunları yapacak memur militanlar düzene eklenmiştir. Şimdi, hepimizin gördüğü bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı eminim ki; "efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık" diyecekler. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A İFTİRA, BÜROKRATLARA TEHDİT!

        Cenap Şahabettin'in bir sözü var. Der ki; En ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir.

        Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin. Size bunu yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; Zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır. Söylediklerimi özetlemem gerekirse; Türkiye Devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler, elbette ki hesap verecektir. TÜGVA benzeri vakıfların üzerine örttükleri devletin malları hazineye iade edilecektir. Sizler hala bu pislikten kendinizi sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olun sevgili halkım. "

        ÖMER ÇELİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT CEVAP

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tehditlerine sert cevap verdi.

        Çelik'in açıklamaları şöyle:

        "Sn Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur.

        "YASSIADA ZİHNİYETİDİR"

        Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz

        "İLKEL LİNÇ KÜLTÜRÜ İLE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ HEDEF GÖSTERİLEMEZ"

        Sn Kılıçdaroğlu'nun sivil toplum örgütlerini aynı "28 Şubat" diliyle hedef göstermesi de asla kabul edilemez. Türkiye'nin geride bıraktığı ilkel linç kültürü ile sivil toplum örgütleri hedef gösterilemez. Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz.

        "TEHDİTLER "PARALEL DEVLET" ARAYIŞIDIR"

        Sn Kılıçdaroğlu "kamu düzeni"ni tehdit etmeye son vererek "hukuk devleti" çizgisine dönmelidir. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir "paralel devlet" arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur.

        "SİYASİ MUHALEFET BAŞKA ŞEY, TEHDİT VE TAHKİR BAŞKA ŞEYDİR"

        Sivil toplum örgütlerini hedef göstermek ise bir siyaset biçimi değildir. Siyasi muhalefet başka şey, tehdit ve tahkir başka şeydir. Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir.

        Sn Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına söylemediği sözleri Cumhurbaşkanlığı makamına söyleyerek sadece yıkım siyaseti peşinde koştuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen bu sözleri mahkum ediyoruz."

        İŞTE FETÖ'CÜLER İÇİN TÜRKİYE'Yİ DOLAŞAN VE YAYGARA KOPARAN 5 CHP'Lİ

        FETÖ'ye KHK kalkanında bulunan Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği 5 vekil şu isimlerden oluşuyor:

            "Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede" sözlerilyle 15 Temmuz şehitlerine hakaret eden eski Saadet Partili Yeni CHP'li Cihangir İslam.

            Öldürülen PKK 'lı teröristlerin cenazesine katılan ve "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim." diyerek üretilen yerli İHA/SİHA'ları hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu.

            "Kerpiç evlere, gecekondu evlere asker cenazeleri geliyor. Dağa çıkmış Kürt gençlerinin cenazesi gelemeyebiliyor. Cenazelerine ağıt yakamayan anneler var." skandal sözleriyle infial oluşturan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya

                Aracını durduran ve içindeki kişinin CHP vekili olduğunu bilemeyen trafik polislerine hakaret edip azaralayan CHP'li Turan Aydoğan

                KHK'lıları göreve döndürme sözü verip, FETÖ'cüleri ve olmayanları ayıran OHAL komisyonunu hedef alarak, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin." ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer.

                FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY KADROSU KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ ÖVMÜŞTÜ

                Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez, Kılıçdaroğlu'nun "Sözüm söz, KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerine övgüler yağdırmıştı.

                    Dumanlı, Ali Babacan'ın da benzer bir çıkış yaptığını hatırlattı, "Daha önce Ali Bey de söylemişti. 'Sözüm söz' dememişti de başka bir şekilde ifade etmişti" sözlerini sarf etmişti.

                    Kenez de, "Evet, 'İlk işimiz KHK ile atılan herkesi görevine iade etmek' demişti." diye konuşmuştu.

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                    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratları tehdit ederek Başkan Erdoğan'a karşı itaatsizlik çağrısı yaptı
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