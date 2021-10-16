CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratları tehdit ederek Başkan Erdoğan'a karşı itaatsizlik çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ülkedeki tüm üst üst düzey bürokratlara ve memurlara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetine itaatsizlik çağrısı yaptı. CHP lideri daha OHAL Komisyonu'nu kaldıracaklarının sözünü vermiş ve partisindeki 5 vekili Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Bingöl, Muş ve Şırnak'ta mini mitingler yapmaya göndermişti.
EKREM İMAMOĞLU İLE KAPIŞIYOR
Rakibi CHP'li İBB Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çalışmaları ve propaganda faaliyetleri için Elazığ ve Diyarbakır'a gidişi Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını bozdu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için rol kapmaya çalışan Kılıçdaroğlu Atlantik ötesine paralel devleti yeniden oluşturacağına dair bir mesaj daha yolladı.
Başkan Erdoğan'a ve milli kurumlara iftira atıp bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamaları şöyle:
"Sevgili halkım, bugün devletimize hizmet eden memurlarımıza, yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum. Sizi de buna şahitlik etmeye davet ediyorum.
Unutmayın; Türkiye Devleti'ni, şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin, kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Ancak unutulmamalıdır ki; devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluğu var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış.
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