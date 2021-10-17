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    • 17.10.2021 17:10
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu sırtını HDP'ye yasladı! Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle poz verdi evlat nöbetindeki acılı aileleri ziyaret etmedi

    Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu dinlemeyerek Diyarbakır’a ziyarette bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evlat nöbetindeki acılı aileleri ziyaret etmeyip HDP’lilerle poz verdi. İmamoğlu’nun bu skandal hareketine evlat nöbetindeki ailelerden tepki gelirken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sırtını kime yaslayacağını da gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet etmek yerine il il gezip adeta Cumhurbaşkanı adayı gibi ziyaretlerde bulunuyor. Ancak CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki cephe bulunuyor: Kılıçdaroğlu'cular ile İmamoğlu'cular. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı gibi davranmasının bir nedeni ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

    Akşener geçtiğimiz günlerde İstanbul'a bile hizmeti beceremeyen İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmiş, bu skandal benzetme CHP'yi bile rahatsız etmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasa bile bir açık kapı bıraktığı için İmamoğlu'nun bu kadar ön planda olmasından rahatsız olduğunu son olarak Diyarbakır gezisinde gördük.

    Ankara'dan gelen kulis bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisini son anda iptal etmiş, İmamoğlu ise Genel Başkanı'nın talimatına aldırmadan Diyarbakır'a inmişti.

    Ancak İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde bir detay var. Kılıçdaroğlu'na rağmen Diyarbakır'a giden İmamoğlu, Demir Otel'de Diyarbakırlı işadamlarıyla toplantıdaydı. Bu toplantıyı, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanlığı'na HDP'nin önerisi ve PKK'nın desteğiyle gelen Mehmet Kaya düzenlemişti.

        İmamoğlu'nun bir diğer durağı ise her etkinliği HDP şovuna dönüşen ressam Ahmet Güneştekin'in sergisiydi.

        Genel seçimlere hazırlandığı alenen görünen İmamoğlu'nun Diyarbakır'a gitmesine rağmen Türkiye'de PKK ve HDP'ye karşı bir simge haline gelen Diyarbakır annelerini ziyaret etmemesi ise en büyük skandalı oldu.

        İmamoğlu'nun bu hareketi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi arkasına almak istediğini, kime göz kırptığını ortaya çıkardı.

            EVLAT NÖBETİNDEKİLERDEN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ!
            Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 776'ncı gününe girdi. Aileler, Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerini ziyaret etmediğini, acılarını paylaşmadığını belirtip, tepkilerini dile getirdi. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Ekrem İmamoğlu'nu buradan kınıyoruz" dedi.


            Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 yılında çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemine başladı. 776 gündür süren evlat nöbetinde çocuklarına kavuşmak isteyen 236 aile, bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

            'GÖZYAŞI ÜZERİNE FİDAN DİKİLİR Mİ'
            6 yıl önce 15 yaşındaki oğlu Özkan'ın kaçırıldığını söyleyen Süleyman Aydın, İmamoğlu'nun kendilerini ziyaret etmediklerini belirtip aileler adına açıklama yaptı.

                İmamoğlu'nu kınadıklarını belirten Aydın, şunları söyledi:
                "Yağmur, çamur demeden evlat nöbetindeyiz. Maalesef, HDP bizi görmezlikten geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından anneler, burada evlatlarını istiyor. İnanın, bunların vicdanı yoktur. Hacire annenin yaktığı kıvılcımla bu evlat nöbeti, Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Dün İmamoğlu'nun buraya geldiğini öğrendik. Evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra da üzüldük. Bizim ziyaretimize gelmedi. Acımızı da paylaşmadı. Anne ve babalar, burada feryat ederken HDP'lilerle fidan dikti. Sizin bu fidanlarınız asla yeşermeyecek. Anne ve babaların gözyaşlarının üzerine fidan dikilir mi? Burada mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. HDP ve CHP'de biraz vicdan varsa bize destek versinler. Bizim çocuklarımızı artık bu PKK'dan istesinler. Anne ve babalar olarak hepimiz umutluyuz. Devletimize güveniyoruz. HDP ve CHP'yi de vicdana davet ediyorum. Maalesef genel başkanları da gelmedi, Ekrem İmamoğlu da gelmedi. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Ekrem İmamoğlu'nu buradan kınıyoruz" dedi.

                İki yıl önce kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş da "Dün İmamoğlu'nu burada beklerken, bizi görmemezlikten geldi. Onunla Mithat Sancar beraber. Dün bu anne babaları görmezlikten geldiler. Ben burada herkesi vicdana davet ediyorum. Onları kınıyorum" diye konuştu.
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                Haberler Güncel CHP'li Ekrem İmamoğlu sırtını HDP'ye yasladı! Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle poz verdi evlat nöbetindeki acılı aileleri ziyaret etmedi
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