CHP'li Ekrem İmamoğlu sırtını HDP'ye yasladı! Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle poz verdi evlat nöbetindeki acılı aileleri ziyaret etmedi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet etmek yerine il il gezip adeta Cumhurbaşkanı adayı gibi ziyaretlerde bulunuyor. Ancak CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki cephe bulunuyor: Kılıçdaroğlu'cular ile İmamoğlu'cular. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı gibi davranmasının bir nedeni ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
Akşener geçtiğimiz günlerde İstanbul'a bile hizmeti beceremeyen İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmiş, bu skandal benzetme CHP'yi bile rahatsız etmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasa bile bir açık kapı bıraktığı için İmamoğlu'nun bu kadar ön planda olmasından rahatsız olduğunu son olarak Diyarbakır gezisinde gördük.
Ankara'dan gelen kulis bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisini son anda iptal etmiş, İmamoğlu ise Genel Başkanı'nın talimatına aldırmadan Diyarbakır'a inmişti.
Ancak İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde bir detay var. Kılıçdaroğlu'na rağmen Diyarbakır'a giden İmamoğlu, Demir Otel'de Diyarbakırlı işadamlarıyla toplantıdaydı. Bu toplantıyı, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanlığı'na HDP'nin önerisi ve PKK'nın desteğiyle gelen Mehmet Kaya düzenlemişti.