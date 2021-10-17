CHP'li Ekrem İmamoğlu sırtını HDP'ye yasladı! Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle poz verdi evlat nöbetindeki acılı aileleri ziyaret etmedi

İmamoğlu'nu kınadıklarını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Yağmur, çamur demeden evlat nöbetindeyiz. Maalesef, HDP bizi görmezlikten geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından anneler, burada evlatlarını istiyor. İnanın, bunların vicdanı yoktur. Hacire annenin yaktığı kıvılcımla bu evlat nöbeti, Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Dün İmamoğlu'nun buraya geldiğini öğrendik. Evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra da üzüldük. Bizim ziyaretimize gelmedi. Acımızı da paylaşmadı. Anne ve babalar, burada feryat ederken HDP'lilerle fidan dikti. Sizin bu fidanlarınız asla yeşermeyecek. Anne ve babaların gözyaşlarının üzerine fidan dikilir mi? Burada mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. HDP ve CHP'de biraz vicdan varsa bize destek versinler. Bizim çocuklarımızı artık bu PKK'dan istesinler. Anne ve babalar olarak hepimiz umutluyuz. Devletimize güveniyoruz. HDP ve CHP'yi de vicdana davet ediyorum. Maalesef genel başkanları da gelmedi, Ekrem İmamoğlu da gelmedi. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Ekrem İmamoğlu'nu buradan kınıyoruz" dedi.