Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siyasi cinayet istihbaratı yok, bu bir FETÖ taktiğidir

Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın izledi. Bir gazeteye açıklama yapan Aydın, "Siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var. Eğer böyle bir planlama varsa, başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır, ağır bir bedel öderler" ifadelerini kullandı. Muhalefet partilerinin benzer iddiaları giderek daha da yüksek sesle dile getirmesi endişe yaratıyor.

SAVCILAR GÖREVE

Kamuoyu, cumhuriyet savcılarının iddiaları araştırmasını ve "duyum sahiplerine" şu soruları sormasını bekliyor:

- Suikast/saldırılar kime düzenlenecek?

- İddia edilen saldırılar ne zaman ve nerede gerçekleşecek?

- Suikast ya da saldırıları kim gerçekleştirecek? Tetikçi kim, muhalefet bu konuda da bir duyum aldı mı?

- CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Belli gruplar ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse..." açıklamasındaki "gruplar" ve "kişiler" kim?

- Bu duyumları servis edenler devletin mahrem kurumlarındaki kripto FETÖ'cüler ya da başka kliklerin adamları mı?

- Duyumlar muhalefete yabancı istihbaratçılar tarafından mı servis edildi?

- Bu "duyumları" siyasetçilere iletenler neden savcılara ve ilgili birimlere iletmiyor?

- Bu duyduklarınızı "hedefe konulan" kişilere ilettiniz mi?

- Haber verdiyseniz nasıl bir önlem aldılar, haber vermediyseniz neden hedefteki kişilerin hayatını tehlikeye atıyorsunuz?

- Hedef etnik, mezhepsel ya da siyasi çatışma mı?

- Size cinayet ihbarını yapanlar, olası provokasyon ve cinayetlerin planlayıcısı veya azmettiricisi de olabilir mi?

- Siyasetçiler doğrudan milli güvenliği tehdit eden bu iddialarla ilgili bildiklerini neden savcılar yerine gazetecilere anlatıyor? Böylesine önemli bir konuda özel davet mi bekleniyor?

- Son günlerde FETÖ'cüler ve PKK'lılar yurt dışında kendilerine "suikast düzenleneceği" yönünde iddialarda bulunuyor, sözde infaz listeleri servis ediliyor. Muhalefetle firari teröristlerin aynı zamanda benzer iddialar dillendirmesi tesadüf mü?