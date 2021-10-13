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    • 13.10.2021 11:46
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    Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siyasi cinayet istihbaratı yok, bu bir FETÖ taktiğidir

    Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiasına karşı, "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr günlerdir "siyasi cinayet" iddiasının arka planına ışık tutan manşetlere yer vermiş, dün de "Sufle de plan da okyanus ötesinden" haberiyle Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir oyun içinde olduğuna dikkat çekmişti. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    takvim.com.tr deşifre etmişti: FETÖ taktiğidir

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiasına karşı, "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz gün takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet söylemi ve geçmişteki benzer iddialarını incelemişti.

    İŞTE KILIÇDAROĞLU VE SİYASİ CİNAYETLER İDDİASINI MERCEK ALTINA ALAN HABERİMİZ

    Kılıçdaroğlu'nun Mersin gezisine davet ettiği gazetecilere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek istemekle" itham ederek, "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" sözleri, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminden 4 ay önce 'aynı cümlelerle' yaptığı açıklamayı hatırlattı.

    15 TEMMUZ ÖNCESİ SÖYLEDİ

        Kılıçdaroğlu, 13 Mart 2016'da, İzmir'in Seferihisar ilçesine davet ettiği gazetecilerle konuşmasında da, "İktidar, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil her şeyi yapabilecek pozisyonda şu anda. Çünkü gitmenin kendisi açısından maliyetini çok iyi biliyor" demişti. Kılıçdaroğlu'nun, ortada siyasi cinayetleri akla getirecek hiçbir neden yokken bu sözü söylemesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şeytanlaştırma ve toplumda korku ve endişe oluşturma girişimi olarak değerlendirilmiş, 4 ay sonra da hükümeti hedef alan hain darbe girişimi meydana gelmişti.

        Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerine yönelik muhalefet kampanyasının erken başlatıldığı bu süreçte yine aynı sözleri siyaset sahasına sürmesinin arkasında, kimlerin ve hangi beklentilerin olduğu merak ediliyor.

        İLK FETÖ DİLLENDİRDİ

        Son günlerde muhalefetin sıkça dillendirdiği "siyasilere saldırı/suikast" söyleminin fitilini FETÖ ateşledi. Örgütün yayın organlarında yurt dışındaki önemli isimlere saldırı düzenlenebileceği iddia edildi.

        FİRARİ MAFYA LİDERİ SEDAT PEKER İDDİAYI KÖPÜRTTÜ

        Ardından BAE'de korunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker sahneye çıktı. FETÖ'nün birçok yalanı ile birlikte 'siyasi saldırılar olabileceği' iddiasını Türkiye gündemine sokan Peker, "Alevilere yönelik saldırı düzenlenebileceğini" ileri sürdü.

        FETÖ BAŞLATTI EYMÜR SÜRDÜRDÜ

        Daha bu açıklamanın mürekkebi bile kurumadan 1990'lı yılların karanlık figürlerinden eski MİT'çi Mehmet Eymür sahneye çıktı. Eymür, "90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Hatta zamanında söylediğim bir lafı yine tekrarlamak istiyorum. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir" dedi. Bu açıklamalar unutulmaya yüz tutmuşken FETÖ ve PKK'nın yurt dışındaki uzantıları siyasi suikast iddialarında bulundu. Bazı basın yayın organlarında "suikast listeleri" olduğu ileri sürüldü.

        ŞİMDİ DE KORAY AYDIN

            Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın izledi. Bir gazeteye açıklama yapan Aydın, "Siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var. Eğer böyle bir planlama varsa, başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır, ağır bir bedel öderler" ifadelerini kullandı. Muhalefet partilerinin benzer iddiaları giderek daha da yüksek sesle dile getirmesi endişe yaratıyor.

            SAVCILAR GÖREVE

            Kamuoyu, cumhuriyet savcılarının iddiaları araştırmasını ve "duyum sahiplerine" şu soruları sormasını bekliyor:

            - Suikast/saldırılar kime düzenlenecek?

            - İddia edilen saldırılar ne zaman ve nerede gerçekleşecek?

            - Suikast ya da saldırıları kim gerçekleştirecek? Tetikçi kim, muhalefet bu konuda da bir duyum aldı mı?

            - CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Belli gruplar ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse..." açıklamasındaki "gruplar" ve "kişiler" kim?

            - Bu duyumları servis edenler devletin mahrem kurumlarındaki kripto FETÖ'cüler ya da başka kliklerin adamları mı?

            - Duyumlar muhalefete yabancı istihbaratçılar tarafından mı servis edildi?

            - Bu "duyumları" siyasetçilere iletenler neden savcılara ve ilgili birimlere iletmiyor?

            - Bu duyduklarınızı "hedefe konulan" kişilere ilettiniz mi?

            - Haber verdiyseniz nasıl bir önlem aldılar, haber vermediyseniz neden hedefteki kişilerin hayatını tehlikeye atıyorsunuz?

            - Hedef etnik, mezhepsel ya da siyasi çatışma mı?

            - Size cinayet ihbarını yapanlar, olası provokasyon ve cinayetlerin planlayıcısı veya azmettiricisi de olabilir mi?

            - Siyasetçiler doğrudan milli güvenliği tehdit eden bu iddialarla ilgili bildiklerini neden savcılar yerine gazetecilere anlatıyor? Böylesine önemli bir konuda özel davet mi bekleniyor?

            - Son günlerde FETÖ'cüler ve PKK'lılar yurt dışında kendilerine "suikast düzenleneceği" yönünde iddialarda bulunuyor, sözde infaz listeleri servis ediliyor. Muhalefetle firari teröristlerin aynı zamanda benzer iddialar dillendirmesi tesadüf mü?

            Savcıların, Sedat Peker, FETÖ ve Kılıçdaroğlu'nun kaynağının aynı kişiler mi yoksa farklı kişiler mi olduğunu da tespit etmesi gerekiyor. Eğer duyumlar asılsız, hedef korku pompalamak ve algı operasyonuysa; bunun da açığa çıkması gerek.

            KILIÇDAROĞLU TOPU ERDOĞAN'A ATTI

            Saadet Partisi heyetini kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu, dün de "siyasi cinayetler" konusuna ilişkin açıklamalar yaptı.

            Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

            "Bir siyasi parti liderine saldırı olacak ve ülkeyi yöneten kişi şu cümleyi kullanacak; 'Daha neler olacak neler, bunlar iyi günleriniz.' Kime ait bu söz? Ne anlama geliyor bu? Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiçbir tavır, hiçbir davranış bizden olmayacak."

            AKŞENER: DUYUMLAR GELİYOR

            Dünkü İYİ Parti - DP görüşmesinde de aynı konu gündemdeydi. Siyasi cinayet iddialarıyla ilgili Akşener, "Bu tür duyumlar elbette gelir. Kimisi daha sivil alanlardan, kimisi de 'Biraz daha dikkat edin' diyen alanlardan gelir. O kadar söyleyeyim. Benim inandığım bir şey var, ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Dolayısıyla tedbir alırsınız ama bu konuda Sayın Aydın aynı zamanda bunların bu kadar konuşulmaması gerektiğini de söylüyor. Çok fazla bunu gündemde tutmamamız lazım" dedi.

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            Haberler Güncel Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siyasi cinayet istihbaratı yok, bu bir FETÖ taktiğidir
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