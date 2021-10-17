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    Son dakika karar verildi! Hangi şirketler uzaktan çalışmaya geçti? Uzaktan çalışmaya geçen işyerleri hangileri?

    Hangi şirketler uzaktan çalışmaya geçti? Uzaktan çalışmaya geçen işyerleri hangileri? soruları gündemde yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada bazı şirketlerin uzaktan çalışmaya geçtiğini bildirdi. Bu kapsamda vatandaşlar da kendi işyerlerinin uzaktan açlışmaya geçip geçmediğini merak ediyor. İşte Varank'ın son dakika açıklaması...

    takvim.com.tr
    Hangi şirketler uzaktan çalışmaya geçti?

    İşyerlerinde uzaktan çalışma kalıcı hale geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uzaktna çalışmaya geçen şirketleri açıkladı. Şirketlerde uzaktan çalışma kalıcı hale geliyor. Koronavirüs salgı sürecinde bir çok işyeri evden çalışmaya geçmişti. Küresel salgın ile birlikte uzaktan çalışma metodu kalıcı hale getiriyor. Peki; Hangi şirketler uzaktan çalışmaya geçti? Uzaktan çalışmaya geçen işyerleri hangileri?

    HANGİ ŞİRKETLER UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇTİ?

    Bakan Varank yaptığı açıklamada"Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek. Uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemenin tüm sektöre hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika karar verildi! Hangi şirketler uzaktan çalışmaya geçti? Uzaktan çalışmaya geçen işyerleri hangileri?
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