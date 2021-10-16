Yunan gazetesinde gizli toplantı ifşaatı: Erdoğan’ın günleri sayılı, kansız bir geçiş dönemine doğru yol alıyoruz

Dostlarına güvenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bürokratları tehdit ederek Başkan Erdoğan'a karşı itaatsizlik çağrısı yapmıştı. Yunanistan'da aşırı sağcı politika izleyen Estia gazetesi, İngiltere'nin Ankara, Lefkoşa ve Atina'da görev yapan büyükelçilerini öncülüğünde üst düzey diplomatların ve bakanlık çalışanlarının Başkan Erdoğan'ı devirmek için toplantı yaptıklarını açıkladı.
Sözde gizli kalması planlanan buluşmanın detayları paylaşıldı.
Estia gazetesinin 16 Ekim 2021 tarihli sayısında yayımlanan manşet haberi şöyle:
"BÜYÜK BRİTANYA GİZLİ TOPLANTI DÜZENLEDİ"
"Atina, Lefkoşa ve Ankara gibi kilit pozisyonlarda görev yapan üç Büyük Britanya'nın Büyükelçileri, YDP hükümetinin bakanları, KKTC'deki ana-muhalefet partisi başkanının çalışma arkadaşları, (gazete yayın yönetmenleri vs.) siyasi analizciler ile komşu ülke Türkiye'deki hakim olan durum konusunda görüş alış-verişi rutin bir uygulama değil. Büyük Britanya'nın yeni Atina Büyükelçisi Matthew Lodge'un olağanüstü bu girişimiyle bu kadar geniş bir katılımla yapılan toplantıda Ankara'da son yaşananlar değerlendirildi.
Gazetemiz de toplantıya katılan dört kaynakla iletişime geçerek toplantıda konuşulanları ve tam katılımcılarını, ayrıca tartışmanın tam içeriğini öğrenmeye çalıştı.
"ERDOĞAN'I YENECEĞİZ"