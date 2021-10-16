Yunan gazetesinde gizli toplantı ifşaatı: Erdoğan’ın günleri sayılı, kansız bir geçiş dönemine doğru yol alıyoruz

"Atina, Lefkoşa ve Ankara gibi kilit pozisyonlarda görev yapan üç Büyük Britanya'nın Büyükelçileri, YDP hükümetinin bakanları, KKTC'deki ana-muhalefet partisi başkanının çalışma arkadaşları, (gazete yayın yönetmenleri vs.) siyasi analizciler ile komşu ülke Türkiye'deki hakim olan durum konusunda görüş alış-verişi rutin bir uygulama değil. Büyük Britanya'nın yeni Atina Büyükelçisi Matthew Lodge'un olağanüstü bu girişimiyle bu kadar geniş bir katılımla yapılan toplantıda Ankara'da son yaşananlar değerlendirildi.

Gazetemiz de toplantıya katılan dört kaynakla iletişime geçerek toplantıda konuşulanları ve tam katılımcılarını, ayrıca tartışmanın tam içeriğini öğrenmeye çalıştı.

"ERDOĞAN'I YENECEĞİZ"