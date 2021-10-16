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    • 16.10.2021 19:51
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    Yunan gazetesinde gizli toplantı ifşaatı: Erdoğan’ın günleri sayılı, kansız bir geçiş dönemine doğru yol alıyoruz

    Aşırı sağcı Yunan Gazetesi Estia bugünkü manşetinde skandal bir haber yayınladı. Şeytani planların konuşulduğu toplantıda "Erdoğan’ın iktidardaki günlerinin sayılı olduğunu ve yeni bir duruma kansız bir geçiş hiç ihtimal dışı değil" ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "18 Ekim Pazartesi" Başkan Erdoğan'ın emirlerine uymamaları çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu istediklerini yapmayan devlet memurlarına, eğer 11.denemesinde iktidar olursa kötü şeyler yaşayacakları tehdidinde bulundu. Sürekli Başkan Erdoğan'a "günlerin sayılı" diyen CHP Lideri ile Yunanistan'ın aşırı sağcı gazetesindeki manşetin benzerliği şüphe uyandırdı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Yunan gazetesinde gizli toplantı ifşaatı!

    Dostlarına güvenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bürokratları tehdit ederek Başkan Erdoğan'a karşı itaatsizlik çağrısı yapmıştı. Yunanistan'da aşırı sağcı politika izleyen Estia gazetesi, İngiltere'nin Ankara, Lefkoşa ve Atina'da görev yapan büyükelçilerini öncülüğünde üst düzey diplomatların ve bakanlık çalışanlarının Başkan Erdoğan'ı devirmek için toplantı yaptıklarını açıkladı.

    Sözde gizli kalması planlanan buluşmanın detayları paylaşıldı.

    Estia gazetesinin 16 Ekim 2021 tarihli sayısında yayımlanan manşet haberi şöyle:

    "BÜYÜK BRİTANYA GİZLİ TOPLANTI DÜZENLEDİ"

    "Atina, Lefkoşa ve Ankara gibi kilit pozisyonlarda görev yapan üç Büyük Britanya'nın Büyükelçileri, YDP hükümetinin bakanları, KKTC'deki ana-muhalefet partisi başkanının çalışma arkadaşları, (gazete yayın yönetmenleri vs.) siyasi analizciler ile komşu ülke Türkiye'deki hakim olan durum konusunda görüş alış-verişi rutin bir uygulama değil. Büyük Britanya'nın yeni Atina Büyükelçisi Matthew Lodge'un olağanüstü bu girişimiyle bu kadar geniş bir katılımla yapılan toplantıda Ankara'da son yaşananlar değerlendirildi.

    Gazetemiz de toplantıya katılan dört kaynakla iletişime geçerek toplantıda konuşulanları ve tam katılımcılarını, ayrıca tartışmanın tam içeriğini öğrenmeye çalıştı.

    "ERDOĞAN'I YENECEĞİZ"

        (İlk kaynak) Gizliliğine saygı göstererek, hangi bakanın hükümeti, SYRİZA'dan hangi yetkilinin, meselaktaşlarımızdan olan müdür / genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarlarının kimler olduğunu ifşa etmeyeceğiz. İşin özü de zaten tartışmanın konusunda ve büyükelçilerin, Türk lirasındaki (Erdoğan yine Merkez Bankası'nın iki Müdür Yardımcısını görevden aldı) yeni krizle sarsılan komşu ülke Türkiye'de yaşananlara dair katılımcılara aktardıkları resimde de bulunuyor.

        "HASTA OLDUĞUNA DAİR HALK EFSANELERİ VAR"

        Bilgilendirme sırasında Büyük Britanya'nın Ankara Büyükelçisi, Büyük Britanya'nın Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisinin de mevcudiyetinde, artık "Erdoğan'ın iktidardaki günlerinin sayılı olduğunu ve yeni bir duruma kansız bir geçiş hiç ihtimal dışı değil" değerlendirmesinde bulundu. Buna yönelik, ülkede tavan yapan ve halk efsanesine dönüşen, ancak bu kez mevcut bilgilere göre doğru olan sağlığına dair söylentilerle detaylı bir tartışma yaşandı.

        15 TEMMUZ YALANI TEKRARLANDI: ERDOĞAN AİLESİNİ GARANTİYE ALARAK YÖNETİMİ TESLİM EDECEK

        Tartışmada, gerek bir "saray" darbesinde gerekse ailesinin korunması ve güven altına alınmasına yönelik garantilerle iktidarın "barışçıl teslimine" liderlik edebilecek isimler tartışıldı. Bu simalardan biri Atina'da bu değerlendirmelere mutabık olan başka atıflar da var. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile şuan görevde olan iki yetkili, Başkan Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından bakan olduğu anlaşılıyor.

        Bunu izleyen karşılıklı diyalogta, "Türkiye'de ortamın, siyasi olarak hızla yıpranan, Türk Cumhurbaşkanı'nın aleyhine dönmeye başladığı" ve bunun "sağlık durumuyla birlikte ani gelişmeleri ateşlediği" görüşü dile getirildi. Halihazırda Kemalist muhalefet bunu bir numaralı milli güvenlik meselesi haline getirmiştir.

        "TÜRKİYE İÇİN YUNANİSTAN ÖNEMLİ BİR SORUN DEĞİL"

            Toplantıda İngiliz diplomatlardan başta Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Yunanistan açısından Türkiye önemli ancak Türkiye açısından o kadar değil" ifadelerini kullanarak bu dönemde Yunanistan'ın Türkiye'nin gündemini meşgul eden ilk konu olmadığını söyledi. Ancak Yunanistan'ın rehavete kapılmamasını, çünkü Erdoğan'ın iktidar kalmak için Ege'de sıcak bir olay çıkararak kahramanca bir çıkış girişiminde bulunabileceğini vurguladılar.

            "PKK/YPG ERDOĞAN'A GÖRE MİLLİ GÜVENLİK SORUNU"

            Ancak şu anda öncelikli dış politika konuları siyasi hayatta kalmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Britanyalı diplomatlar buna Afganistan'dan milyonlarca mülteciyi ve Suriye'deki PKK/YPG durumunu örnek olarak gösterdi.

            Başkan Erdoğan, İstanbul Belediyesi'ni Suriyeli mülteciler nedeniyle kaybettiğini hiçbir zaman unutmazken, ona göre PKK her zaman Türkiye'nin milli güvenliği hususunda her zaman tehlikeli durumda.

            "ERDOĞAN BU KRİZİ DE AŞABİLİR"

            Ancak toplantıda, Mustafa Kemal'in halefi Başkan Erdoğan'ın bir kez daha planları boşa çıkaracağı ve bu siyasi krizi de aşarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki 100. yılını kutlayacağıa dair, karşıt görüş de dile getirildi. Seçim çalışmalarının hızlandırmasının sebebi olarak "Türkiye ile savaş" gösterildi!

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