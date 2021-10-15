İngiliz Reuters'a Merkez tokadı: Başka adam yok mu da falan filan diyordunuz?

Dünya üzerinde yürüttüğü algı operasyonu ve yalan haberleriyle sıkça gündeme gelen İngiliz haber ajansı Reuters, ekonomi yönetimi üzerinden Türkiye'yi hedef almayı sürdürüyor.
İNGİLİZ'İN OYUNU ELİNDE PATLADI
Son olarak Başkan Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu arasında anlaşmazlık olduğunu iddia eden Reuters'ın bir operasyonu daha elinde patladı.
GÖREVDEN ALININCA 'BADEM GÖZLÜ' MÜ OLDU?
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, kaleme aldığı yazısında, "Daha düne kadar her ay uçakla ABD'den geliyor da, başka adam yok mu da falan filan diyordunuz? Şimdi Abdullah Yavaş görevden alınınca 'badem gözlü' mü oldu? Pes..." ifadelerine yer verdi.
İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;
Yine başladılar... Aslında hiç durmamışlardı... Her zaman tetikteydiler... Ve bir hafta önce kafalarını uzattılar... İsimsiz kaynakları (!) referans göstererek yaptıkları yalan, dolan haberleri piyasaya saldılar...
Tezvîrâtın bini bir para...
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'yla ilgili İngiliz haber ajansı Reuters'ın yaptığı haberden bahsediyorum. Neymiş... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan memnun değilmiş... Ona karşı güvenini kaybetmek üzereymiş... İletişimleri zayıfmış...