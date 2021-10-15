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    • 15.10.2021 08:40
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    İngiliz Reuters'a Merkez tokadı: Başka adam yok mu da falan filan diyordunuz?

    Dünya üzerinde yürüttüğü algı operasyonu ve yalan haberleriyle sıkça gündeme gelen İngiliz haber ajansı Reuters, ekonomi yönetimi üzerinden Türkiye'yi hedef almayı sürdürüyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, kaleme aldığı yazısında, "Daha düne kadar her ay uçakla ABD'den geliyor da, başka adam yok mu da falan filan diyordunuz? Şimdi Abdullah Yavaş görevden alınınca 'badem gözlü' mü oldu? Pes..." ifadelerine yer verdi.

    İngiliz ajans durmuyor!

    Dünya üzerinde yürüttüğü algı operasyonu ve yalan haberleriyle sıkça gündeme gelen İngiliz haber ajansı Reuters, ekonomi yönetimi üzerinden Türkiye'yi hedef almayı sürdürüyor.

    İNGİLİZ'İN OYUNU ELİNDE PATLADI
    Son olarak Başkan Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu arasında anlaşmazlık olduğunu iddia eden Reuters'ın bir operasyonu daha elinde patladı.


    GÖREVDEN ALININCA 'BADEM GÖZLÜ' MÜ OLDU?
    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, kaleme aldığı yazısında, "Daha düne kadar her ay uçakla ABD'den geliyor da, başka adam yok mu da falan filan diyordunuz? Şimdi Abdullah Yavaş görevden alınınca 'badem gözlü' mü oldu? Pes..." ifadelerine yer verdi.


    İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;

    Yine başladılar... Aslında hiç durmamışlardı... Her zaman tetikteydiler... Ve bir hafta önce kafalarını uzattılar... İsimsiz kaynakları (!) referans göstererek yaptıkları yalan, dolan haberleri piyasaya saldılar...

    Tezvîrâtın bini bir para...

    Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'yla ilgili İngiliz haber ajansı Reuters'ın yaptığı haberden bahsediyorum. Neymiş... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan memnun değilmiş... Ona karşı güvenini kaybetmek üzereymiş... İletişimleri zayıfmış...



        Tabii, İngiliz ajans topu atar da İngiliz gazete tutmaz mı!

        Hemen Financial Times da bir haber yaptı.

        Fakat İngilizler'in oyunu önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü fotoğraf karesiyle bozuldu.

        Kabulün ardından da ikisi başkan yardımcısı, biri Para Politikası Kurulu üyesi üç isim görevden alındı.



        Alınan isimlerden birisi Kavcıoğlu döneminde göreve gelen Prof. Dr. Semih Tümen... Birileri son dönemde sürekli Tümen'in ismini başkanlık için geçiriyordu. Diğeri Namık Küçük.... Öteki de Abdullah Yavaş... Yavaş, 11 Mart 2008 tarihinden beri PPK üyesiydi...

        Yavaş'ın ABD'de yaşadığı, toplantı için her ay Türkiye'ye geldiğine karşı epeyce gürültü kopmuştu.

        Fakat dün baktım aynı isimler Abdullah Yavaş güzellemesi yapmaya başlamış...

        Tabii, yine Reuters sahada...

        Yine isimsiz kaynaklar...

        Yine mikserlik yapma telaşı...

        Bu sefer ki haberle güya piyasaya alt mesaj veriyor.

        Görevden alınan Yavaş ve Küçük'ün Merkez Bankası PPK'da kararlara muhalefet ettiğini söylüyor.

        Meali, onlar gitti, faiz indirimlerinin önü açıldı.

        Yahu onu bunu bırakın da...

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