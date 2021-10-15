İngiliz Reuters'a Merkez tokadı: Başka adam yok mu da falan filan diyordunuz?

İNGİLİZ'İN OYUNU ELİNDE PATLADI

Son olarak Başkan Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu arasında anlaşmazlık olduğunu iddia eden Reuters'ın bir operasyonu daha elinde patladı.



GÖREVDEN ALININCA 'BADEM GÖZLÜ' MÜ OLDU?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, kaleme aldığı yazısında, "Daha düne kadar her ay uçakla ABD'den geliyor da, başka adam yok mu da falan filan diyordunuz? Şimdi Abdullah Yavaş görevden alınınca 'badem gözlü' mü oldu? Pes..." ifadelerine yer verdi.