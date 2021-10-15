SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulunuyor. Kavcıoğlu konuşmasında, "Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek rezerv artmıştır." dedi.



Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

Rezervler 125 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası güçlüdür. Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek rezerv artmıştır. Merkez Bankası'nın rakamları nettir. Bunlar üzerinden spekülasyon yapmak ülkeye zarar verir.

Merkez Bankası'nı haksız şekilde eleştirmek yanlıştır. Eleştiri yapılırken biraz dersine çalışmak lazım.

DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞLA İLGİLİ MÜDAHALE YAPILACAK MI?

PPK haftasına giriyoruz. Bu konularda yorum yapmamız çok doğru değil. Biz çalışmalarımızı teknik olarak yapıyoruz. Ülkemiz için ayın 21'inde en hayırlı karar neyse onu vereceğimizen kimsenin şüphesi olmasın.

"GÖREVDEN ALMALARIN BİR KISMI BİZİM TERCİHİMİZ"

Bütün kurumlarda olabilen şeyler. bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi. 21'inde bir karar vereceğiz. Bu karar herkesin kararı. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Tamamen kendi süreci içinde gelişen görev değişimidir.

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