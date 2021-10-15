SON DAKİKA: ABD Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdi Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor! Cumhurbaşkanı adayı gibi Türkiye gezisinde

CHP'NİN GÜNDEMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI

Ekonomi dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündemiyken CHP'nin gündemi ise cumhurbaşkanı adayı kim olacak? 2023 seçimlerine daha 1,5 yıl varken Cumhuriyet Halk Partisi'nde adeta kazan kaynıyor. Adaylık için bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçerken diğer yandan da Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu isimleri ön plana çıkıyor.

ABD'NİN GAZLAMASI VE İMAMOĞLU'NUN GEZİLERİ

Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın "bir dönem daha belediye başkanlığına devam etmeliler" diyerek kesse ve söylemleriyle cumhurbaşkanı adayı olduğunu belli etse de okyanus ötesinden CHP'ye gelen direktifler bunun tam tersi. ABD, Kılıçdaroğlu'ndan desteği çekmiş ve tüm ilgisini İmamoğlu'na çevirmiş durumda. İBB Başkanı'nın Türkiye gezilerinin de bu döneme denk gelmesi elbette tesadüf olarak değerlendirilemez.

İşte adım adım madde madde KILIÇDAROĞLU-ABD-İMAMOĞLU üçgeninde yaşanan cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci:

ABD DERİN DEVLETİNİN DERGİSİNDE "KEMAL KILIÇDAROĞLU" ADI BİLE GEÇMEDİ

Ekim ayı başında ABD'de yayınlanan Foreign Policy dergisinde Steven A. Cook bir yazı kaleme aldı. Birazdan okuyacağınız satırları daha iyi anlamanız için şu bilgileri önceden verelim "Foreign Policy ABD'de düşünce kuruluşu olarak geçen Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) yayın organı. CFR; her ne kadar "düşünce kuruluşu" olarak geçse de ABD derin devletinin bir organı."

Gelelim yazıdaki dikkat çeken ifadelere...

Steven A. Cook; Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i aday olarak telaffuz ederken Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili tek bir cümle bile yer almadı. Hatta yazıdaki tam ifade şu şekilde

"İmamoğlu, Yavaş veya Akşener'in Türkiye'nin cumhurbaşkanı olduğu durumda meydana gelebileceklerle ilgili mantıklı senaryolar var."

KILIÇDAROĞLU YOKSA NE OLMUŞ?

Yukarıdaki başlıkta yer alan soru herkesin aklına gelmiş olabilir. Biraz daha konuyu açalım; Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylardan bu yana Meclis'te yaptığı "Aday olup olmayacağımı kim söyledi size" çıkışının ardından sosyal medyada kendini ön plana çıkaran paylaşımlar yapmaya başladı. Ardından adeta bir cumhurbaşkanı adayı gibi profil fotoğraflarını değiştirdi. "Biz" yerine "ben" demeye başladı ve bu da İP'in tepkisini çekti. CHP Genel Başkanı bu adımları atarken adının ABD'de yayınlanan yazıda geçmemesi okyanus ötesinin Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdiğinden başka bir anlama gelmiyor.