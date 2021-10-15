SON DAKİKA: ABD Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdi Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor! Cumhurbaşkanı adayı gibi Türkiye gezisinde

Tüm dünya koronavirüs sonrası yüksek enflasyon, enerji kriziyle uğraşıyor. Türkiye'de de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet vatandaşın bu durumdan en az etkilenmesi için vergi kanunlarıyla, enerjideki indirimlerle ve market fiyatlarını Tarım Kredi marketleriyle dengeleyerek süreci en az hasarla atlatma derdinde.
CHP'NİN GÜNDEMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI
Ekonomi dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündemiyken CHP'nin gündemi ise cumhurbaşkanı adayı kim olacak? 2023 seçimlerine daha 1,5 yıl varken Cumhuriyet Halk Partisi'nde adeta kazan kaynıyor. Adaylık için bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçerken diğer yandan da Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu isimleri ön plana çıkıyor.
ABD'NİN GAZLAMASI VE İMAMOĞLU'NUN GEZİLERİ
Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın "bir dönem daha belediye başkanlığına devam etmeliler" diyerek kesse ve söylemleriyle cumhurbaşkanı adayı olduğunu belli etse de okyanus ötesinden CHP'ye gelen direktifler bunun tam tersi. ABD, Kılıçdaroğlu'ndan desteği çekmiş ve tüm ilgisini İmamoğlu'na çevirmiş durumda. İBB Başkanı'nın Türkiye gezilerinin de bu döneme denk gelmesi elbette tesadüf olarak değerlendirilemez.
İşte adım adım madde madde KILIÇDAROĞLU-ABD-İMAMOĞLU üçgeninde yaşanan cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci:
ABD DERİN DEVLETİNİN DERGİSİNDE "KEMAL KILIÇDAROĞLU" ADI BİLE GEÇMEDİ
Ekim ayı başında ABD'de yayınlanan Foreign Policy dergisinde Steven A. Cook bir yazı kaleme aldı. Birazdan okuyacağınız satırları daha iyi anlamanız için şu bilgileri önceden verelim "Foreign Policy ABD'de düşünce kuruluşu olarak geçen Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) yayın organı. CFR; her ne kadar "düşünce kuruluşu" olarak geçse de ABD derin devletinin bir organı."
Gelelim yazıdaki dikkat çeken ifadelere...
Steven A. Cook; Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i aday olarak telaffuz ederken Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili tek bir cümle bile yer almadı. Hatta yazıdaki tam ifade şu şekilde
"İmamoğlu, Yavaş veya Akşener'in Türkiye'nin cumhurbaşkanı olduğu durumda meydana gelebileceklerle ilgili mantıklı senaryolar var."
KILIÇDAROĞLU YOKSA NE OLMUŞ?
Yukarıdaki başlıkta yer alan soru herkesin aklına gelmiş olabilir. Biraz daha konuyu açalım; Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylardan bu yana Meclis'te yaptığı "Aday olup olmayacağımı kim söyledi size" çıkışının ardından sosyal medyada kendini ön plana çıkaran paylaşımlar yapmaya başladı. Ardından adeta bir cumhurbaşkanı adayı gibi profil fotoğraflarını değiştirdi. "Biz" yerine "ben" demeye başladı ve bu da İP'in tepkisini çekti. CHP Genel Başkanı bu adımları atarken adının ABD'de yayınlanan yazıda geçmemesi okyanus ötesinin Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdiğinden başka bir anlama gelmiyor.
"KILIÇDAROĞLU'NA KÖTÜ HABER"
ABD'nin Kılıçdaroğlu'ndan ümidi kestiğini biraz daha somut örneklerle aktaralım. Aydınlık yazarı İsmet Özçelik "ABD Kılıçdaroğlu'nu harcıyor, gözdesi İmamoğlu" başlıklı yazısında "KILIÇDAROĞLU'NA KÖTÜ HABER" arabaşlığının altında şu ifadeleri kullandı:
"Bir tanıdığım uzunca bir süredir ABD'deydi. Yeni döndü. Etkili bir isim. Orada çeşitli temaslar yapmış. Birçok kesimle görüşmüş. İzlenimlerini şöyle anlattı: "ABD Kılıçdaroğlu'ndan umudu kesmiş. Beceriksiz buluyorlar. Onunla sonuç alamayacaklarını düşünüyorlar. Mezhepsel sıkışmışlığını engel olarak görüyorlar. Cumhurbaşkanı adaylığı hiç gündemlerinde değil. CHP'nin başı için de arayıştalar.
Gördüğüm kadarıyla İmamoğlu'nu deneyecekler. ABD'nin yeni gözdesi Ekrem İmamoğlu. Adını çok gündeme getirdiler. Ona oynamaya karar vermişler gibi."
KILIÇDAROĞLU OUT İMAMOĞLU IN
ABD'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kenara attığını yeni gözdesinin ise İmamoğlu olduğunu anlatmaya devam edelim. Özçelik'in yazısının devamında ise İBB Başkanı'yla ilgili şu ifadeler var:
"Bu bilgiler bana yabancı değildi. Amerikalılarla, Avrupalılarla sık görüşen, HDP'lilerle arası iyi olan, CHP içinde de sözü geçen, Ekonomik durumu çok iyi olan bir tanıdığım da söylemişti. 'Kılıçdaroğlu CHP oylarını dondurdu. Ama Batılılar için önemli görevler yaptı. CHP tabanını PKK/HDP'ye ısındırdı. PKK/HDP Sünni Kürtlere sıkışıp kalmıştı. Onun sayesinde Alevilere açıldılar. Artık görevini tamamladı.
Amerikalılar yeni arayış içinde. Ekrem İmamoğlu'na dikkat et' demişti."
EKREM İMAMOĞLU ABD DERİN DEVLETİNİN RAPORUNDA
Sadece bu da değil. Ekrem İmamoğlu, ABD derin devletinin bir başka kuruluşu olan RAND Corporation'da "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul belediye başkanı olarak kapsayıcı politikaları ve kararlı zaferi, 2023 genel seçimlerinde onu Erdoğan'ın en zorlu rakibi olarak öne çıkardı" ifadeleriyle ön plana çıkıyor.
İMAMOĞLU TÜRKİYE TURUNDA
Okyanus ötesinden Ekrem İmamoğlu gazlanırken Türkiye'de de Ekrem İmamoğlu, adeta bir cumhurbaşkanı adayı gibi Türkiye'yi geziyor. Geçtiğimiz hafta Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum'da olan İBB Başkanı bu hafta sonu da Diyarbakır'da.
İMAMOĞLU'NUN TÜRKİYE GEZİSİNDEN KARELER