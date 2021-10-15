KANDİL MESAJLARI - En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Mevlid Kandili mesajları, sözleri… Mevlid kandili mesajları 2021!

Müslüman vatandaşlar Mevlid kandili mesajları 2021 araştırmalarını gündemde yoğun bir şekilde yapar oldu. Hz Muhammed Peygamberin doğum gecesi olarak kabul edilen bu özel gün her yıl sabırsızlıkla ve heyecanla bekleniyor. 2021 Diyanet takvimine göre hangi tarih ve günde idrak edileceği belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşmak ya da Whatsapp, SMS üzerinden sevdiklerine göndermek isteyenler için En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Mevlid Kandili mesajları, sözlerini derledik. Haberimizdeki 2021 Mevlid Kandili mesajlarından en beğendiklerinizi seçip sevdiklerinize yollayabilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 2021 MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ
Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, bu mübarek günün İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim.
İslam'a saldırıların olduğu günlerde idrak edeceğimiz Mübarek Mevlid Kandilinin tüm şer odaklarını bertaraf etmesi dileğiyle.
Koronavirüs illetinin can aldığı bugünlerde, Mübarek Mevlid Kandili'nin kurtuluş olması dileğiyle.
Fransa ve Hollanda'nın İslam'a saldırdığı günlere denk gelen Mübarek Mevlid Kandilinin tüm düşmanları bertaraf etmesi dileğiyle.
Mübarek Mevlid Kandilinizi kutlarım. Yüce Allah bütün dualarınızı kabul ve makbul eylesin.
Mevlid Kandili'nin affımıza vesile olması dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun. Allah tüm dua ve ibadetlerinizi kabul etsin.
Niyaz etmeliyiz Yüce Allah'a kalpten, sorguya çekmeliyiz kendimizi içten, Allah'a yönelmeliyiz gönülden. Hayırlı Kandiller.
Mübarek Mevlid Kandilinizi tebrik eder, hayırlar, mutluluklar ve neşe getirmesini Allah'tan niyaz ederim.
Allah'ın adı ile başladığınız her işinizde muvaffakiyet dilerim. Mübarek Kandil gününüz kutlu olsun.
Seviyoruz seni ey Nebi! Tüm vakitlerde yıpranmamış tek gülsün. MEvlid Kandili Mübarek olsun.
Bu gece kurtuluş gecesi. Bol bol dua edelim. Temizlensin günah defterlerimiz. Dualarda buluşmak dileğiyle. Hayırlı Kandiller.