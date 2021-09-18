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    • 18.09.2021 11:04
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    İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle! Ankara'da "seçim" ofisi mi?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında "2023 adaylığı" yarışı bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. İmamoğlu, seçim kampanyasında kendisine çok yakın bir şekilde çalışan, belediyenin Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin'i "İBB Ankara Temsilcisi" olarak atadı. İmamoğlu'nun bu ataması olası 2023 adaylığı için bir hamle olarak değerlendiriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarının bir dönem daha devam etmesi gerektiğini, "başarılarını devam ettirmelerini istediğini" söyleyerek İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kesmek istemişti. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'ndan gelecek hamlede.

    İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak hamle! Ankara’da seçim ofisi mi?

    CHP'deki 2023 yarışını kızıştıracak bir haber gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde belediyenin Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin'i İBB Ankara Temsilcisi olarak atadı.

    Küçükşahin, atama kararını sosyal medya hesabından "Artık hizmet üretmeye İBB Ankara Temsilcisi olarak devam edeceğim. Tüm dostların katkı ve desteğiyle, çok çalışmaya, güzellikleri, güzel hizmetleri paylaşmaya devam" sözleriyle duyurdu.

    SEÇİM KAMPANYASINDA TEMSİLCİLİK GÖREVİ Mİ GÖRECEK?
    İstanbul büyükşehir belediyelerinin Ankara'da eskiden beri ofisi vardı. Fakat bu ofise genelde sembolik kişiler atanıyordu. İlk kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine seçim çalışmalarında da eşlik eden çok yakın bir isim olan Şükrü Küçükşahin'i atadı.

        Öte yandan ofisin adı "Temsilcilik" olarak değiştirildi. Kulislerde dolaşan bilgilere göre İmamoğlu'nun bu ofisi olası 2023 adaylığında bir temsilcilik olarak kullanacağı konuşuluyor.



        KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NU ENGELLEMEK İSTİYOR
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarının bir dönem daha devam etmesi gerektiğini, başarılarını devam ettirmelerini istediğini söyleyerek İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kesmek istemişti. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'ndan gelecek hamlede.

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