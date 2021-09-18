İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle! Ankara'da "seçim" ofisi mi?

CHP'deki 2023 yarışını kızıştıracak bir haber gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde belediyenin Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin'i İBB Ankara Temsilcisi olarak atadı.
Küçükşahin, atama kararını sosyal medya hesabından "Artık hizmet üretmeye İBB Ankara Temsilcisi olarak devam edeceğim. Tüm dostların katkı ve desteğiyle, çok çalışmaya, güzellikleri, güzel hizmetleri paylaşmaya devam" sözleriyle duyurdu.
SEÇİM KAMPANYASINDA TEMSİLCİLİK GÖREVİ Mİ GÖRECEK?
İstanbul büyükşehir belediyelerinin Ankara'da eskiden beri ofisi vardı. Fakat bu ofise genelde sembolik kişiler atanıyordu. İlk kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine seçim çalışmalarında da eşlik eden çok yakın bir isim olan Şükrü Küçükşahin'i atadı.