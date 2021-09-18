İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle! Ankara'da "seçim" ofisi mi?

SEÇİM KAMPANYASINDA TEMSİLCİLİK GÖREVİ Mİ GÖRECEK?

İstanbul büyükşehir belediyelerinin Ankara'da eskiden beri ofisi vardı. Fakat bu ofise genelde sembolik kişiler atanıyordu. İlk kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine seçim çalışmalarında da eşlik eden çok yakın bir isim olan Şükrü Küçükşahin'i atadı.