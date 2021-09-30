CHP'de adaylık yarışı kızışıyor! İmamoğlu'nun yeni karargahı "karanlık oda" | New York'ta temsilcilik mi açıyor?

CHP'deki 2023 yarışını kızıştıracak bir haber gündeme bomba gibi düşmüş CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin'i İBB Ankara Temsilcisi olarak atamıştı.
NEW YORK'TA TEMSİLCİLİK Mİ AÇIYOR?
Muhalefette kimin Cumhurbaşkanı adayı tartışılırken İmamoğlu'nun ABD'nin New York kentinde ofis kiralamaya çalıştığı ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yazısında, "Anlayacağınız hafta sonlarında İstanbul'da bir gazetecinin evini karargâh yapan İmamoğlu 2023'e bütün gücüyle hazırlanıyor. " ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
Kılıçdaroğlu, hâlâ kafasından silemediği Gül'ü son dakikada devreye sokar mı bilemem ama Akşener'in "oğlum" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devrede ve o gün için büyük hazırlık yapıyor.
Onun, "Cumhurbaşkanı olmayı değil, başarılı belediye başkanı olmayı istiyorum" demeye zorlanmasına bakmayın, belediyecilik ve İstanbul onun umurunda bile değil. O halka hizmet yerine kadrolarını oluşturuyor. Sadece şunu söylemekle yetinelim; İBB iştiraklerine yüzü aşkın yönetim kurulu üyesi ataması, kimseyi işten çıkarmayacağı sözünü verdiği halde akıl almaz bir kıyım yapması bunu gösteriyor.