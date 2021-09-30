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    • 30.09.2021 08:43
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    CHP'de adaylık yarışı kızışıyor! İmamoğlu'nun yeni karargahı "karanlık oda" | New York'ta temsilcilik mi açıyor?

    CHP'deki 2023 yarışı kızışırken ABD'den gelen bomba bir iddia muhalefet cephesindeki taşları yerinden oynatacak. İstanbul'a hizmet etmeyi unutan ve bütün gücüyle 2023'e hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hafta sonları İstanbul'da bir gazetecinin evini karargâh yaptığı ortaya çıkarken ABD'nin New York kentinde de bir ofis kiralamaya çalıştığı öğrenildi.

    Yeni karargah karanlık oda

    CHP'deki 2023 yarışını kızıştıracak bir haber gündeme bomba gibi düşmüş CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin'i İBB Ankara Temsilcisi olarak atamıştı.


    NEW YORK'TA TEMSİLCİLİK Mİ AÇIYOR?
    Muhalefette kimin Cumhurbaşkanı adayı tartışılırken İmamoğlu'nun ABD'nin New York kentinde ofis kiralamaya çalıştığı ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yazısında, "Anlayacağınız hafta sonlarında İstanbul'da bir gazetecinin evini karargâh yapan İmamoğlu 2023'e bütün gücüyle hazırlanıyor. " ifadelerini kullandı.

    İşte Övür'ün bugünkü yazısı;

    Kılıçdaroğlu, hâlâ kafasından silemediği Gül'ü son dakikada devreye sokar mı bilemem ama Akşener'in "oğlum" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devrede ve o gün için büyük hazırlık yapıyor.

    Onun, "Cumhurbaşkanı olmayı değil, başarılı belediye başkanı olmayı istiyorum" demeye zorlanmasına bakmayın, belediyecilik ve İstanbul onun umurunda bile değil. O halka hizmet yerine kadrolarını oluşturuyor. Sadece şunu söylemekle yetinelim; İBB iştiraklerine yüzü aşkın yönetim kurulu üyesi ataması, kimseyi işten çıkarmayacağı sözünü verdiği halde akıl almaz bir kıyım yapması bunu gösteriyor.

    Rakamlar dehşet verici...
    Birkaç gün önce AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu açıkladı; İBB'den 13 bini aşkın emekçi işten atılmış, yerine de 45 bin yeni işçi alınmış... Bu neyin işareti?


        İsrafın da haddi hesabı yok. Su gibi para harcıyor. Araştırma şirketlerinden, internet sitelerine, gazetelerden televizyonlara inanılmaz para akıtılıyor. Bütün bunlar bir hazırlığın işareti değil de nedir?

        YENİ KARARGAH; "KARANLIK ODA"
        İşin doğrusu başka işaretler de var. Mesela İBB Başkanı İmamoğlu adını koymasa da bir siyasi parti gibi Ankara'da temsilcilik açtı. Başına da tecrübeli gazeteci Şükrü Küçükşahin'i koydu. Kulislerde Küçükşahin'in her gittiği yerde "Kılıçdaroğlu aday olursa kaybeder" dediği söyleniyor.
        Ama daha ilgincini BM toplantıları için gittiğim New York'ta duydum. Emlak piyasasını iyi bilenlerden biri şöyle diyordu:

        "İmamoğlu burada bir temsilcilik açmak için yer arıyor."

        Küçük bir notta Hatay'dan... Hatay'da CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı vardı. İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nu karşılamadan Hatay'a koşan İmamoğlu'nun burada bazı başkanlarla özel görüşmesi ve İstanbul'a davet etmesi dikkat çekiciydi. Bu görüşmelerde "bir bit yeniği var" diyen olsa da kimse sesini çıkaramadı.

        Anlayacağınız hafta sonlarında İstanbul'da bir gazetecinin evini karargâh yapan İmamoğlu 2023'e bütün gücüyle hazırlanıyor. Bütün bunlar da o karargahın önemli isimlerinden siyasi yol arkadaşı ve Kampanya Direktörü Necati Özkan'ın attığı, "Artık mekanın yeni sahibi var..." twitinin tesadüfen atılmadığını gösteriyor.

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        Haberler Güncel CHP'de adaylık yarışı kızışıyor! İmamoğlu'nun yeni karargahı "karanlık oda" | New York'ta temsilcilik mi açıyor?
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