CHP'de adaylık yarışı kızışıyor! İmamoğlu'nun yeni karargahı "karanlık oda" | New York'ta temsilcilik mi açıyor?

İşte Övür'ün bugünkü yazısı;



Kılıçdaroğlu, hâlâ kafasından silemediği Gül'ü son dakikada devreye sokar mı bilemem ama Akşener'in "oğlum" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devrede ve o gün için büyük hazırlık yapıyor.

Onun, "Cumhurbaşkanı olmayı değil, başarılı belediye başkanı olmayı istiyorum" demeye zorlanmasına bakmayın, belediyecilik ve İstanbul onun umurunda bile değil. O halka hizmet yerine kadrolarını oluşturuyor. Sadece şunu söylemekle yetinelim; İBB iştiraklerine yüzü aşkın yönetim kurulu üyesi ataması, kimseyi işten çıkarmayacağı sözünü verdiği halde akıl almaz bir kıyım yapması bunu gösteriyor.