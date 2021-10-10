SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamaya hazırlanıyor! Fotoğrafı değiştirdi Yavaş ve İmamoğlu kızacak

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın adayı belliyken Millet İttifakı'nın ise adayı hala belli değil. Ancak Millet İttifakı'nda adeta kazan kaynıyor.
Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sürekli olarak cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yoklayıp kulis çalışması yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için bir son dakika hamlesi geldi.
İşte Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanı adaylığı pazarında yaşanan son dakika gelişmeleri...
KILIÇDAROĞLU PROFİL RESİMLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Sosyal medya hesaplarında partisini ön plana çıkaran paylaşımlar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün tüm sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafında kendisinin daha çok ön plana çıktığı görülürken arkada ise sadece Türk bayrağı yer aldı.
Kılıçdaroğlu daha önce de sosyal medya paylaşımlarında kendi adını ön plana çıkaran bir yazı karakteri belirlemiş ve fotoğraf paylaşımlarının altına kendi adını yazmaya başlamıştı.
"#GELİYORGELMEKTEOLAN"
Ayrıca CHP Genel Başkanı'nın Twitter ve Facebook profilinde arka plan fotoğrafında #GeliyorGelmekteOlan yazdığı da görüldü.