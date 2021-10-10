SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamaya hazırlanıyor! Fotoğrafı değiştirdi Yavaş ve İmamoğlu kızacak

Kılıçdaroğlu daha önce de sosyal medya paylaşımlarında kendi adını ön plana çıkaran bir yazı karakteri belirlemiş ve fotoğraf paylaşımlarının altına kendi adını yazmaya başlamıştı.

"#GELİYORGELMEKTEOLAN"

Ayrıca CHP Genel Başkanı'nın Twitter ve Facebook profilinde arka plan fotoğrafında #GeliyorGelmekteOlan yazdığı da görüldü.