İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya cumhurbaşkanı adaylığı tebriği

İstanbul'daki 2 yıl gibi görev süresinde onlarca otobüsün ve metronun bozulması, metro çalışmalarının yavaşlaması, yurt dışından alınan milyarlarca dolarlık borç yüküne rağmen henüz bir kaynak üretilememesi, altyapı çalışmalarının sığlığı, atık tesislerinin kapatılması olmak üzere birçok garabete imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayalini sadece cumhurbaşkanı adaylığı süslüyor.