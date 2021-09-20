İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya cumhurbaşkanı adaylığı tebriği

İstanbul'daki 2 yıl gibi görev süresinde onlarca otobüsün ve metronun bozulması, metro çalışmalarının yavaşlaması, yurt dışından alınan milyarlarca dolarlık borç yüküne rağmen henüz bir kaynak üretilememesi, altyapı çalışmalarının sığlığı, atık tesislerinin kapatılması olmak üzere birçok garabete imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayalini sadece cumhurbaşkanı adaylığı süslüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları görevlerinde kalmalı" sözleri sonrası parti yönetimine çalışan Ali Haydar Fırat'a demeç veren İmamoğlu, "Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok." ifadelerini kullanmıştı.
FRANSA ÜZERİNDEN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI MESAJI
Bütün kaynaklarını kendi PR'na harcıyan İmamoğlu, İstanbul'u unutmuş durumda. Tüm gelişmeler yaşanırken CHP'li İBB Başkanı'nın yeni mesajı dikkat çekti.