Adaylığa soyunan Kılıçdaroğlu'ndan olası rakipleri İmamoğlu ve Yavaş'a "yerinizi bilin" uyarısı





ADAYLIK KONUSUNDA "HAYIR" DEMİYOR!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar "Adayımız Kılıçdaroğlu" diyen partililere ilişkin "kendi görüşleri" dese de adaylık konusunda bir yalanlama veya inkar açıklaması da yapmıyor. Son olarak Cumhuriyet'e röportaj veren Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı… Siz de "Daha durun bakalım" diyorsunuz ama bir yandan da diliniz adaylığa yakın… Ne yapıyorsunuz, kafamız karıştı…" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

En başta nerede durduysam yine aynı yerde duruyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Millet İttifakı liderlerinin bir araya gelip en azından bu konuyu konuşmaları lazım. Benim çıkıp cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmam şık olmaz. Aslında yanlış bir tartışma yapıyoruz. Tartışma konusu şu olmalı, "Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor?" Arkadaşlarım kendi görüşlerini dillendirmiştir. Kaldı ki sorun kişisel bazda ele alınıp tartışılacak bir sorun değil, asıl sorun Türkiye... Dolayısıyla "Millet İttifakı"nın tüm bileşenlerinin bu bilinçte olduğuna inanıyorum.