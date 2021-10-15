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    • 16.10.2021 10:59
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    KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak 2021? E-Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı!

    KYK burs ve kredi başvuruları hakkında meraklı bekleyiş sürüyor. KYK burs başvuruları YURT-KUR üzerinden öğrencilere duyurulacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs başvurularının da yakın bir tarihte alınmaya başlanacağı bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak 2021?

    KYK burs ve kredi başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. KYK kredi ve burs desteğinden yararlanmak isteyenler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Özellikle bu sene kredi ve burs ücretlerinin ne kadar olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

    TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

    Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

        Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
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        Haberler Güncel KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak 2021? E-Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı!
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