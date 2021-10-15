KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak 2021? E-Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı!

KYK burs ve kredi başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. KYK kredi ve burs desteğinden yararlanmak isteyenler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Özellikle bu sene kredi ve burs ücretlerinin ne kadar olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.