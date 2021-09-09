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    • 09.09.2021 11:51
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    CHP'deki taht oyunlarında son perde! Kılıçdaroğlu'nun restine rağmen Ekrem İmamoğlu "aday değilim" demedi

    2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefette aday enflasyonu sürüyor. CHP içerisinde adı adaylık için geçen ancak Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili düşüncesini yanıtladı. Net bir şekilde "Aday olmayacağım" ifadesini kullanmayan İmamoğlu, CHP'de süren adaylık kavgasında son hamlesini yapmış oldu.

    CHP’deki taht oyunlarında son perde! Aday değilim demedi

    Muhalefet, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sürekli olarak "erken seçim" çığırtkanlığı yaparken, adaylık konusunda ise adeta birbirini yiyor. Cumhur İttifakı'nın adayı net bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan olarak öne çıkarken, muhalefetin adayı ise henüz bilinmiyor. Muhalefet kanadında Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin adı adaylık için geçiyor.

    Millet İttifakı cephesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isimler havada uçuşurken, adaylık konusunda yaşanan iç çekişmenin taraflarından olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun net bir şekilde tavrını ortaya koymaması CHP içindeki iplerin de gerilmesine neden oldu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI
    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Erdoğan'ın önüne çıkmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylık için adının geçmesinden duyduğu rahatsızlığı katıldığı bir programda net bir şekilde dışa vurarak "Belediye başkanları görevlerinde kalmalı" sözleriyle gösterdi.

    Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarının önüne engel koyarak karşı çıkmasının ardından gözler bu ikiliye çevrilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önceden CHP'den milletvekili adayı olan gazeteci Ali Haydar Fırat'a adaylık düşüncesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "HEDEFİM İSTANBUL, DAHA ÖTESİ YOK"
    Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına cevap veren Ekrem İmamoğlu, "Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok." ifadelerini kullandı.

        Röportajın sunumunda; İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından Ali Haydar Fırat'ın "Cumhurbaşkanı olmayı değil, başarılı belediye başkanı olmak istiyorum diyor." notu geliyor.

        KILIÇDAROĞLU DA "ADAY DEĞİLİM" DEMİŞTİ
        2010 yılınca CHP'de patlayan kaset skandalı sonrası Deniz Baykal'ın istifa edeceği haberlerinin ardından o dönem CHP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday olmayacağım" demişti. O dönem bir gazetecinin ''Önümüzdeki günlerde kurultay var, genel başkanlığa aday mısınız?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil. CHP kurumsal kimliği olan bir partidir. Kurumun yetkili organları görevdedir. Onların vereceği her karara bir partili olarak biz de uyacağız. Kesinlikle öyle bir şey yok'' yanıtını verdi.

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