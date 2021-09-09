CHP'deki taht oyunlarında son perde! Kılıçdaroğlu'nun restine rağmen Ekrem İmamoğlu "aday değilim" demedi

Muhalefet, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sürekli olarak "erken seçim" çığırtkanlığı yaparken, adaylık konusunda ise adeta birbirini yiyor. Cumhur İttifakı'nın adayı net bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan olarak öne çıkarken, muhalefetin adayı ise henüz bilinmiyor. Muhalefet kanadında Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin adı adaylık için geçiyor.

Millet İttifakı cephesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isimler havada uçuşurken, adaylık konusunda yaşanan iç çekişmenin taraflarından olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun net bir şekilde tavrını ortaya koymaması CHP içindeki iplerin de gerilmesine neden oldu.