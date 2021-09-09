CHP'deki taht oyunlarında son perde! Kılıçdaroğlu'nun restine rağmen Ekrem İmamoğlu "aday değilim" demedi

Muhalefet, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sürekli olarak "erken seçim" çığırtkanlığı yaparken, adaylık konusunda ise adeta birbirini yiyor. Cumhur İttifakı'nın adayı net bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan olarak öne çıkarken, muhalefetin adayı ise henüz bilinmiyor. Muhalefet kanadında Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin adı adaylık için geçiyor.
Millet İttifakı cephesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isimler havada uçuşurken, adaylık konusunda yaşanan iç çekişmenin taraflarından olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun net bir şekilde tavrını ortaya koymaması CHP içindeki iplerin de gerilmesine neden oldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Erdoğan'ın önüne çıkmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylık için adının geçmesinden duyduğu rahatsızlığı katıldığı bir programda net bir şekilde dışa vurarak "Belediye başkanları görevlerinde kalmalı" sözleriyle gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarının önüne engel koyarak karşı çıkmasının ardından gözler bu ikiliye çevrilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önceden CHP'den milletvekili adayı olan gazeteci Ali Haydar Fırat'a adaylık düşüncesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"HEDEFİM İSTANBUL, DAHA ÖTESİ YOK"
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına cevap veren Ekrem İmamoğlu, "Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok." ifadelerini kullandı.