Usta yazar CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu topa tuttu: Etrafını saran yalakaların oyuncağı

Size durumu anlattım.. Senden evvel davrandı o ukala.. "Başkanım Kuzguncuk'un tüm trafiğini ele alıyoruz. Bu da o arada çözülür" dedi.

Sene geçti aradan İmamoğlu, sene geçti." İfadelerini kullandı.

"Her şey çok güzel olacak" ne güzel slogandı. Bu sloganı kullanan da, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan tanıdığım, yaptıklarını gözlerimle gördüğüm, tanıştığım, çok sevdiğim ve arkadaş olduğum Ekrem İmamoğlu idi.



Binali Yıldırım'ı da yakından tanıyordum. Bu yüzden "Hangisi kazanırsa kazansın, İstanbul kazanacak" diye yazdım.



İmamoğlu kazandı ve her şey çok güzel değil, çok.. çok.. Hayır, her şeyin çok ne olduğunu yazmaya terbiyem izin vermez..