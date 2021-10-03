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    • 03.10.2021 22:29
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    Kılıçdaroğlu HDP'den vazgeçemiyor! '3. yol' çıkışı sonrası PKK'nın siyasi uzantısının gönlünü alma peşinde

    CHP ile HDP arasındaki gizli görüşme trafiği herkes tarafından bilinirken iki partinin son zamanlarda birbirini hedef alan açıklamaları "Millet İttifakı'ndaki çatlak büyüyor" şeklinde yorumlandı. Aradaki gerilimi düşürmek isteyen ve HDP'ye sus payı vermek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi uzantısıyla 'görüşebilirim' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, HDP'nin ikiyüzlü siyasetinin bir ifadesi olan 11 maddelik tutum belgesini ise "değerli" bulduğunu ifade etti.

    Kılıçdaroğlu HDP’den vazgeçemiyor!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

    Kılıçdaroğlu, HDP'nin iki yüzlü siyasetinin bir ifadesi olan 11 maddelik tutum belgesini ise "değerli" bulduğunu kaydetti.



    HDP eski Eş Başkanı Sezai Temelli'nin Kılıçdaroğlu'na "Muhatabının HDP değil İmralı olduğunu" söylemesi siyasette "muhatap" tartışması başlatmıştı.

    HDP'nin terör örgütü PKK ile bilinen organik bağını bir kez daha gözler önüne serilmesi ittifakın diğer ortakları CHP ve İYİ Parti'de 'sözde' rahatsızlığa neden olmuştu.

    Bunun üzerine HDP iki yüzlü siyasetine bir örnek daha vererek 11 maddelik tutum belgesi açıklamıştı.




    BAY KEMAL'DEN HDP'YE YEŞİL IŞIK
    CHP'nin Abant'ta toplanan kampında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin tutum belgesini değerlendirirken "görüşmeye hazırız" mesajı verdi.



        Kılıçdaroğlu, "HDP ile de zaman olursa, ortam olursa görüşürüz. Görüşmeyiz diye kuralımızı yok. Kürt sorunun çözümü konusunda Parlamento'nun yetkili görülmesi değerli bir şey. Toplumda kendilerine yönelik var olan kaygıları gidermeye dönük de bir anlamda hazır olduklarını söylüyorlar. Bu da çok önemli. HDP'nin yaptığı açıklamayı bu bağlamda değerli buluyoruz." dedi.



        HDP'DEN 'ÜÇÜNCÜ YOL' ÇIKIŞI
        HDP'li Pervin Buldan Millet İttifakı'na ihtiyaçları olmadığını belirterek ''Millet İttifakı dışında kalanlar, gri alanda kalanlar ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı daha demokratik bir ittifak kurmalıyız. İktidarın sandalye sayısını düşürmeliyiz." dedi.
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