Kılıçdaroğlu HDP'den vazgeçemiyor! '3. yol' çıkışı sonrası PKK'nın siyasi uzantısının gönlünü alma peşinde





Kılıçdaroğlu, "HDP ile de zaman olursa, ortam olursa görüşürüz. Görüşmeyiz diye kuralımızı yok. Kürt sorunun çözümü konusunda Parlamento'nun yetkili görülmesi değerli bir şey. Toplumda kendilerine yönelik var olan kaygıları gidermeye dönük de bir anlamda hazır olduklarını söylüyorlar. Bu da çok önemli. HDP'nin yaptığı açıklamayı bu bağlamda değerli buluyoruz." dedi.





HDP'DEN 'ÜÇÜNCÜ YOL' ÇIKIŞI

HDP'li Pervin Buldan Millet İttifakı'na ihtiyaçları olmadığını belirterek ''Millet İttifakı dışında kalanlar, gri alanda kalanlar ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı daha demokratik bir ittifak kurmalıyız. İktidarın sandalye sayısını düşürmeliyiz." dedi.