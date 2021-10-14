Kemal Kılıçdaroğlu kaosun maşası mı? Suikast iddiaları için savcılığa gidecek mi?

90'larda bunun farklı versiyonuyla karşılaştık. Laik aydınlar, önemli asker kişiler, Özal gibi birçok siyasi aktör bu dönemde katledildi. Bu Türkiye'ye yönelik büyük bir operasyondu ve bugünlere uzanan laik-dindar eksenli kutuplaşmanın da ön hazırlığıydı.

Tuhaf olan da o tarihte, "siyasi kutuplaşmayı" ortadan kaldırmak için bir araya gelen DYP ve SHP (CHP) iktidardaydı. Oysa tam tersi oldu ve Türkiye daha çok kutuplaştı.

Şimdi de benzer bir paradoksla karşı karşıyayız. O SHP'nin devamı olduğunu söyleyen bugünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir taraftan "Kutuplaşmaya karşıyız" diyor, öte yandan akla hayale gelmeyen hakaretlerle siyasi gerilimi yükseltiyor.