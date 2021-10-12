AK Parti: Bundan sonra olacak her türlü siyasi suikastten, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun sorumlu olduğuna inanıyoruz

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Özkan, Kovid-19 salgını sürecinde uluslararası piyasaların, mal ve hizmetlerin tedarik zincirlerinin bozulduğunu, bütün dünya ülkelerinin para basmaya başladığını, emisyon hacminde 12 trilyon doları aşkın artış olduğunu kaydetti.

Özkan, küresel salgın ortamında bir taraftan Türkiye'nin bölgesel ve küresel mücadelelerinin yerine getirildiğini, diğer taraftan salgının etkilerini ortadan kaldırmak için büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

İngiltere'de mal ve hizmetlerin tedarik zincirinin bozulmasına işaret eden Özkan, "Amerika'da, Avrupa'da küresel salgına bağlı para basmaya, emisyon hacminin artışına ve üretimdeki daralmaya rağmen karşı karşıya kalınan bütün dünyadaki sıkıntılara bakacak olursak; istikrarlı, güçlü ekonomimizle mal ve hizmetlerin tedarikinde sorun yaşamaksızın vatandaşlarımızın her türlü sorununu çözüyor olmamız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısıdır." diye konuştu.

"Belediyeleri kazanıp, verdikleri namus sözünü bile tutamayanlar, kalkıp da bu ülkeyi yönetebileceklerini mi zannediyorlar?" diyen Özkan, "Bay Kemal ne yaptı? Namusunu, işçilerin işe iadesine tercih etmedi. Biz diyoruz ki namusunuz sizin olsun, gidin o işçilerin sıkıntısını çözün, o işçileri işe alın ve İstanbullu, Ankaralı vatandaşlarımız hizmet bekliyor, milletimize hizmeti götürün. Bir belediyeyi dahi yönetemeyen ve sürekli yalan dolan siyasetiyle ülke gündemini meşgul edenler, acaba köhnemiş ve maalesef darbelerle şekillendirilmiş eski parlamenter sisteme dönmekle Türkiye'yi yeniden açlığa, yokluğa, krizlere, kardeş kavgasına mı götürmek istiyor?" ifadelerini kullandı.