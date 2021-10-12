AK Parti: Bundan sonra olacak her türlü siyasi suikastten, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun sorumlu olduğuna inanıyoruz

Göreve geldiği Mayıs 2010'dan bu yana hiçbir seçimde başarı gösterememesine rağmen CHP'de koltuğunu kaptırması engellenen Kılıçdaroğlu'nun, "Ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tabloda Türkiye'de yaşanmaz" sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkan, "siyasi cinayetler" işleneceği yönündeki iddialara ilişkin, "Böylesi bir konuda ana muhalefet partisi genel başkanı kalkıp bir iddiada bulunuyorsa, öncelikle derhal yapması gereken; bilgi ve belgelerini Cumhuriyet savcılıklarıyla paylaşmalı ve derhal savcılıklarımızın ve kolluk güçlerimizin olaya el atması sağlanmalıdır." dedi.
Cahit Özkan, AK Parti olarak vesayetle, darbelerle, muhtıralarla, derin ve paralel yapıların ülkede ortaya koyduğu siyasi suikastlarla mücadele ede ede bugünlere geldiklerini belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu iddia, 1993'ün karanlık ortamını hatırlatıyor." ifadesini kullandı.