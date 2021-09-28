Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu" iddialarının ardından HDP'den skandal talep: Anayasanın ilk dört, 40 ve 41. maddeleri değişsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederken, bu konuda çözüm yolu olarak HDP'yi işaret etmişti.
HDP vekili İmam Taşçıer Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerine ilişkin konuştu.
Fotoğrafta: HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer
Taşçıer, 'Kürt sorununun' çözümü için doğru bir tartışma yaratılması gerektiğini dile getirdi.
"ANAYASANIN İLK DÖRT, 40 VE 41. MADDELERİ DEĞİŞTİRİLSİN"
Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan HDP'li Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." ifadelerini kullandı.
HDP'nin değiştirilmesini talep ettiği Anayasanın ilk 4 maddesi şöyle:
I. DEVLETİN ŞEKLİ
Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ
Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.