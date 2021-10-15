AK Parti düğmeye bastı! Oy kullanmada yeni sistem! Artık tarihe karışacak

AK Parti, Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle birlikte oy verme sisteminde değişikliği de gündemine aldı. Parti kaynakları, partide seçim uygulamasıyla ilgili bir süredir "Teknoloji ne getiriyor? Sistemi nasıl dönüştürebiliriz?" çalışmaları yapıldığına işaret ederek, "Yurt dışı örnekler inceleniyor. Yeni, teknolojinin nimetlerinden daha çok faydalandığımız, daha az maliyetli bir sistem kurgusunu konuşuyoruz, tartışıyoruz" ifadelerini kullanıyor.
Seçim sisteminde yapılacak her değişikliğin "Seçimi kaybedeceklerini anladılar; o yüzden sistemi değiştiriyorlar" algısı yaratabileceği endişesini de dillendiren kaynaklar, "Bu yönde düzenlemelerin seçimlerden hemen sonra yapılması uygun. Bu çalışma da 2023 seçimlerine değil daha sonraki seçimlere yönelik. Kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden biri seçimlerdir. Hiçbir şaibe yok. En güvenilir sistem, şu anda kullandığımız sistem" yorumunu yapıyor.
ZARFSIZ PUSULA
AK Parti'nin "teknoloji uyumlu" yeni "oy verme sistemi" çalışmasına göre, oy pusulalarının, içine konularak sandıklara atıldığı zarflar tarihe karışacak. Türkiye'nin dünyada oy verme sırasında zarf kullanan iki ülkeden biri olduğuna işaret eden kaynaklar, "Oy pusulaları verilen oyun gizliliği sağlanarak kapatılacak ve sandıklara atılacak. Böylece her seçimde ortaya çıkan mühürlü-mühürsüz oy, zarf ve pusula sayısı birbirini tuttu-tutmadı tartışması da bitecek" görüşünü dillendiriyor.