AK Parti düğmeye bastı! Oy kullanmada yeni sistem! Artık tarihe karışacak

Seçim sisteminde yapılacak her değişikliğin "Seçimi kaybedeceklerini anladılar; o yüzden sistemi değiştiriyorlar" algısı yaratabileceği endişesini de dillendiren kaynaklar, "Bu yönde düzenlemelerin seçimlerden hemen sonra yapılması uygun. Bu çalışma da 2023 seçimlerine değil daha sonraki seçimlere yönelik. Kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden biri seçimlerdir. Hiçbir şaibe yok. En güvenilir sistem, şu anda kullandığımız sistem" yorumunu yapıyor.