Hrant Dink'in ailesine verilecek 1 milyonluk tazminat FETÖ'cülerden alınacak!





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, zararın tazmininden idarenin sorumlu olmadığını, saldırıyı gerçekleştiren ve olayda sorumluluğu olan kişilere karşı dava açılması gerektiğini belirterek İdare Mahkemesinin kararını temyiz etmek için Danıştay'a başvurdu. Bakanlık, Hrant Dink'in herhangi bir koruma talebinin bulunmadığını, idarenin herhangi bir zafiyeti bulunmadığını belirtti.



Temyiz talebini görüşen Danıştay, Anayasa'da, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ancak idare aleyhine açılabileceği şeklinde bir kurala yer verildiğini kaydetti. Ayrıca, tazminatı ödeyecek idarenin, Hrant Dink'in öldürülmesinde sorumluluğu saptanan ilgili kişi veya kişilere yasal yollar çerçevesinde rücu etmesinin Anayasa'nın bir gereği olduğu belirtildi.