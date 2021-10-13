Son dakika! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" iddiasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler olabileceğine dair iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.
Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.
BAKAN SOYLU: BU FETÖ TAKTİĞİDİR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi cinayetler iddiasına, "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mart 2016 günü de İzmir'de bir grup gazeteciyle sohbet ederken "İktidar yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil, her şeyi yapabilecek pozisyonda şu anda." açıklaması yapmış, 15 Temmuz 2016'da da FETÖ'nün alçak darbe girişimi yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 5.5 yıl sonra benzer sözler söylemesi günlerdir tartışılıyor. FETÖ'nün de son dönemde yaydığı bu iddiaların CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından sahiplenilmesi tepkilere neden olmuş, özellikle AK Parti ve MHP cephesinden çok sert eleştiriler gelmişti.
İşin ilginç yanı ilk FETÖ'nün dillendirdiği suikast iddialarını BAE'de korunan firari Sedat Peker köpürtmüştü. Eski MİT'çi Mehmet Eymür de iddiaları sürdürerek, "bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir" sözlerini sarf etmişti.
En son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de basın mensuplarına yaptığı, "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezse, bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan 'Dur bakalım başınıza daha neler gelecek' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var. Yani Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" sözleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef almıştı.
Kılıçdaroğlu'na destek İYİ Partili Koray Aydın'dan gelmiş, siyasi cinayet endişesinden bahsetmişti. Günlerdir de takvim.com.tr "suikast" iddialarının arkasındaki odaklara dikkat çeken haberler yayınlayarak, Cumhuriyet Başsavcılıklarının harekete geçmesi gerektiği çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'na her kesimden gelen tepkilerin bazıları şöyleydi: