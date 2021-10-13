Son dakika! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" iddiasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ciddi bir konuda böylesine dikkatsizce provokatif söylemler yapanın ellerindeki delilleri güvenlik güçlerine sunması gerekir. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu yapmazsa savcılar kendisini ifadeye çağırmalı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA EŞ ZAMANLI DİLE GETİRİLEN BU İDDİAYI, "BİRİLERİ Mİ SİZE İLETTİ?"

Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" iddiası bugün de gazete köşelerinin gündemindeydi. Sabah gazetesinden Şebnem Bursalı bugünkü, "CHP'den siyasete suikast" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'na kimin bu aklı verdiğini sorguladı.

İşte Bursalı'nın yazısı:

İletişim Fakültesi'nde gazetecilik mesleğine dair öğrendiğimiz ilk yöntem, 5N 1K kuralıdır. Yani, haberi yazarken bu 6 sorunun karşılığı haberin içinde yer almalıdır. Nedir bunlar? Ne?.. Nasıl?.. Neden?.. Nerede?.. Ne zaman?.. Kim?..

Şimdi durduk yerde size "Gazetecilikte haber tekniği nedir?" diye bir bilgi vermek değil elbette amacım. Ama iletişim fakültelerinde, kamuyu bilgilendirmek maksatlı yapılan haberlerin içeriğinde bu soruların gerçek cevaplarının olmasının formüle edildiği 5N 1K kuralı, yaşamın hemen her alanında uygulanabilir.

Pek çok örnek verebilirim, ama biraz sonra bahsedeceğim konuya giriş yapmak maksadıyla, siyaset yapan her kişinin de bu kurala riayet etmesi gerektiğini söylemeliyim. Son günlerde CHP ve İP sözcülerinin dile getirdiği "Siyasi suikast olacak" iddiaları, maalesef siyasetin de gündem maddelerinden biri haline geldi. Konu siyasetin gündeminde olunca malum bizler de konuşup yazıyoruz. Ben buradan bu iddiayı dile getiren siyasetçilere birkaç soru sormak istiyorum:

1- Eşzamanlı olarak Millet İttifakı ortakları tarafından gündeme getirilen bu iddiayı birileri mi size iletti? (Ki; muhakkak öyle olmalı, yoksa kendiliğinden durduk yerde söylenecek bir iddia olamaz, olmamalı.)